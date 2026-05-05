Regresó en silencio a Colombia exnarco del cartel de Medellín tras pagar condena en EE.UU.

El antiguo integrante del cartel de Medellín, identificado como Fabio Ochoa Vasco, ingresó el 13 de febrero de 2026 por el aeropuerto José María Córdova de Rionegro, procedente de Estados Unidos en un vuelo comercial.

Conocido como alias ‘Kiko Pobre’, había sido capturado en Venezuela en 2009 y posteriormente extraditado, donde cumplió una condena de nueve años por narcotráfico. Llegó puntualmente en el vuelo AV31 de Avianca. Durante su etapa criminal, hizo parte de la estructura que delinquía desde Itagüí bajo el mando de Fernando Galeano y Gerardo Moncada.

Hoy, a sus 65 años, reside nuevamente en Medellín con un perfil discreto y sin procesos judiciales vigentes en Colombia. Fabio Enrique Ochoa Vasco estuvo involucrado en el narcotráfico desde comienzos de la década de 1980 y, según las autoridades, era responsable de enviar entre seis y ocho toneladas de cocaína mensuales desde Colombia hacia Estados Unidos.

“Lideraba una organización de tráfico de drogas que movilizaba cargamentos de varias toneladas mediante lanchas rápidas y buques de carga desde Colombia hacia Centroamérica, para su posterior distribución en territorio estadounidense”, destaca el Departamento de Estado de los Estados Unidos en sus registros.



Ochoa Vasco también habría tenido vínculos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), grupo paramilitar catalogado por Estados Unidos como organización terrorista extranjera. En septiembre de 2004 fue acusado formalmente en el Distrito Medio de Florida por delitos de narcotráfico y lavado de dinero. También tenía una condena previa por drogas y era prófugo por una acusación de 1989 en el Distrito Sur de Florida.