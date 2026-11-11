Remezón en el Ejército: 22 cambios en mandos militares tras salida de tres generales

El Ejército Nacional anunció 22 cambios en su estructura de mando y asignó nuevos comandantes en varias divisiones, brigadas y dependencias estratégicas de la institución. Designaciones que fueron realizadas por el comandante del Ejército, el mayor general José Bertulfo Soto Sánchez, y buscan fortalecer las capacidades operacionales y estratégicas de la Fuerza, alineadas a las políticas del Gobierno nacional.

Los cambios se producen en siete brigadas, los comandos de la Séptima y Octava Divisiones, la Jefatura de Estado Mayor de Operaciones, la Jefatura de Estado Mayor Generador de Fuerza y las dependencias de Inteligencia y Contrainteligencia. También se designaron nuevos comandantes para las fuerzas de tarea Hércules y Vulcano, el Comando de Ingenieros y otras unidades estratégicas de la institución.

Un militar armado permanece en una calle de Santa Marta, el 24 de septiembre de 2026, tras una operación contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). Los comercios de la ciudad comenzaron a reabrir el jueves luego de una ola de ataques con disparos e incendios de vehículos atribuida a un grupo del narcotráfico. AFP

Publicidad

Los nuevos movimientos en la cúpula militar se dan en medio de la reestructuración del Ejército ordenada por el presidente Abelardo De la Espriella, quien esta semana dispuso que tres generales sean llamados a calificar servicios por la escalada de violencia en Arauca y Nariño.

Se trata de los generales Gerardo Ortiz Ramírez, comandante de la Octava División; Jorge Mario Aguirre Martínez, de la Brigada 18, y Milton César Escobar Gallego, de la Brigada 23.



La salida de los dos primeros estaría relacionada con el secuestro de la subteniente María Camila Pantoja por parte del ELN en Arauca, mientras que César Escobar saldría por los bajos resultados operacionales en Nariño.

"Esta estructuración institucional tiene como finalidad fortalecer las capacidades operacionales y estratégicas del Ejército Nacional, garantizando el desarrollo de su misión constitucional y su responsabilidad de salvaguardar la soberanía, la independencia, la integridad territorial y la protección de todos los colombianos", señaló el general José Bertulfo Soto, comandante del Ejército Nacional.

Publicidad

¿Quiénes llegan a ocupar los nuevos mandos?

Entre los movimientos se encuentra el del brigadier general Edilberto Cortés Moncada, quien asumirá como jefe de Estado Mayor de Operaciones. Por su parte, el brigadier general Eduardo Alberto Arias Rojas estará al frente de la Jefatura de Estado Mayor Generador de Fuerza, mientras que el brigadier general William Roberto Medina Díaz será el jefe del Departamento de Inteligencia y Contrainteligencia.

Publicidad

En cuanto a los cambios en las divisiones, el brigadier general William Fernando Caicedo Benavides asumirá el comando de la Octava División y el brigadier general Carlos Eduardo Caycedo Bocanegra estará al frente de la Séptima División. Entretanto, el brigadier general Javier Humberto Combita Guzmán será el nuevo comandante de la Segunda Brigada.

También fueron designados nuevos comandantes para varias unidades militares. El coronel Manuel Enrique Zafra Mejía estará al frente de la Vigésima Séptima Brigada; el coronel Jairo Antonio Castillo Colorado asumirá la Novena Brigada; el coronel Juan Gabriel Giraldo Castañeda llegará a la Décima Tercera Brigada y el coronel Wilson Miguel Zarabanda Fuentes comandará la Cuarta Brigada.

A estos movimientos se suman los del coronel Carlos Arturo Hincapié Medina, quien asumirá el comando de la Fuerza de Tarea Hércules; el coronel Geovanni Andrés Cortes Molina, quien estará al frente de la Fuerza de Tarea Vulcano, y el coronel Douglas Saavedra Hernández, nuevo comandante de la Décima Octava Brigada. Además, el coronel Farid Felipe Fonseca Bahamón comandará la Vigésima Segunda Brigada de Selva.

Ejército Nacional. Foto: Ejército Nacional.

Publicidad

En otras dependencias, el coronel Alex Guillermo Tarazona Zambrano asumirá el Centro Nacional de Entrenamiento; el coronel Juan Fernando Carmona Cardona estará al frente del Comando de Ingenieros y el coronel Carlos Eduardo Luque Ochoa será el nuevo director de la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova. Por su parte, el coronel José Benedicto Solano Vargas asumirá la Dirección de Sanidad.

La reestructuración también contempla cambios en áreas de inteligencia, planeación y aviación. El coronel Johny Hernando Bautista Beltrán será el jefe del Departamento de Planeación; el coronel Jorge Adrián Guerra Rivas asumirá la Jefatura de Estado Mayor de Inteligencia y el coronel Carlos Andrés Rodríguez Martínez llegará a la Jefatura de Estado Mayor de la División de Aviación Asalto Aéreo. Entretanto, el coronel Leonardo Mauricio Bastos Martínez será agregado al Comando General de las Fuerzas Militares.

Publicidad

Finalmente, el Ejército informó que el brigadier general Carlos Alberto Padilla Cepeda fue asignado a una comisión en el exterior.