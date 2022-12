Renunció Carlos Valdés, director de Medicina Legal

Desde una rueda de prensa en la Fiscalía, luego de una reunión con Néstor Humberto Martínez, el director de Medicina Legal, Carlos Valdés, anunció su renuncia al cargo.

Valdés afirmó que durante su encuentro con el fiscal general le dio todas las explicaciones del caso Pizano.

Publicidad

La renuncia se dio después de que se conociera un informe pericial de Medicina Legal que aseguraba que la sangre encontrada en la toalla de la finca de

Jorge Enrique Pizano no correspondía a sangre humana, contrario a lo que había dicho esa entidad y la Fiscalía.

Ver también: Director de Medicina Legal rinde declaración en la Fiscalía

Hace algunas semanas, tanto él como quien dirige esa investigación que es Luis González, director de Seguridad Ciudadana, habían asegurado a la opinión pública que se habían hecho exámenes a la toalla y que la sangre que correspondía -supuestamente- a Jorge Enrique, no tenía rastros de cianuro. Hoy el informe dice que no era sangre humana.

Las explicaciones

Valdés asumió toda la responsabilidad y aseguró que fue solo su error, no de los peritos.

Publicidad

“Quiero reconocer ante todos que solo conocí el texto del informe hasta hoy (jueves) al mediodía y soy el único responsable de haber afirmado a la opinión pública que la mancha de sangre, de que trata ese informe, era de sangre humana. Soy el único responsable. Mi equivocación obedeció a que por las características iniciales de la mancha asumí que se trataba de sangre y a partir de ese momento cometí el error de nunca preguntar su origen a los laboratorios y solamente me concentré en los resultados forenses de si correspondía a Pizano y de si había o no cianuro”, dijo Valdés.

Según él, el laboratorio solo respondió a su solicitud. “El laboratorio nunca responde más de lo que el director le pregunta”, explicó.

Publicidad

Por eso, según Valdés, quien lleva ocho años en el instituto, “los resultados obtenidos en el laboratorio no alteran en nada la integridad del instituto, el resultado es veraz, no tiene ninguna modificación y como ustedes saben fueron enviados a la Fiscalía no al director”, agregó.

Valdés fue enfático al afirmar que el error fue solo suyo. “Lo cometí yo. He presentado mi renuncia el día de hoy porque mi trabajo de ocho años en el instituto no tiene que verse manchado. A Colombia le entrego un instituto con alta calidad científica”, puntualizó.