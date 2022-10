Orlando Buitrago, representante legal de Greener Group S. A., empresa administradora de la bodega de llantas que se incendió en Fontibón el pasado 4 de noviembre, afirmó en diálogo con Blu Radio que el incidente fue un acto provocado por “manos criminales”, aunque en su opinión no habría ningún beneficiado tras el siniestro; “pero no sé si ocurrió por las deudas que tenemos (Greener Group), o algún enemigo nuestro (…) esto está muy raro”, pues las llantas "no se incendian tan fácil".

Buitrago también señaló que desde octubre de 2013 el predio afectado no contaba con luz eléctrica ni actividad industrial, entre otras cosas, por falta de apoyo al proyecto desde la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI).