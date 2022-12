Republicanos evaluarían apoyo a liberación de 'Simón Trinidad': John McCain

El senador republicano John McCain aseguró a BLU Radio que sí estaría dispuesto a considerar la liberación de ‘Simón Trinidad’ si el Gobierno colombiano lo pide.

“Me gustaría ver cuál es la decisión del gobierno de Colombia y ciertamente tomaría en consideración la recomendación que ellos tengan al respecto”, dijo. (Lea también: EE.UU. no ha recibido iniciativa de Colombia para repatriar a 'Simón Trinidad' )