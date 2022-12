Respuesta me molestó: Patricia Cabrera, la mujer del piropo de Timochenko

Patricia Cabrera, la mujer a la que a través de Twitter el máximo cabecilla de las Farc, alias ‘Timochenko’, le echó un piropo que terminó convirtiéndose en tendencia en las rede sociales, dijo en BLU Radio que le pareció un poco ofensiva la respuesta del jefe guerrillero porque no respondió a su inquietud. (Vea aquí: Negociadores de Farc avalan trino de Timochenko sobre cese de formación militar )



“Percibí que quizá no quería tocar el tema en la red. Quiso desviar un poco el asunto. Me di cuenta que no le quería prestar importancia, me molestó en un principio y luego dejé que las cosas fueran pasando. A él le llega una reflexión de la justicia de la justicia social que proclama en su cuenta de Twitter, y de la cual no he visto nada, (…) y a eso iba mi pregunta y me pareció ofensivo porque yo quería una respuesta adecuada”, indicó.



Patricia, quien vive en Ecuador desde los cinco años, reveló que ella y su familia fueron víctimas de la violencia cuando vivía en Caquetá.



“Mi familia es caqueteña. Desde los años 5 años vivo en el Ecuador, mi padre sufrió un ataque en Puerto Rico, Caquetá, él se llamaba Álvaro Cabrera, sufrió un atentado con seis disparos y gracias a Dios sobrevivió”, reveló.



Agregó que las peleas por las ideologías no llevan a ninguna parte: “Quizás muchos pensaron que iba actuar de una forma visceral contra ‘Timochenko’ y a mí ya no me da el corazón para eso”.



“Pude haber respondido groseramente, pero no quiero seguir contribuyendo a eso”, expresó.



La joven agregó que no entiende cómo mientras habla de justicia social en Caquetá no han dado ejemplo de eso contra el que menos tiene.



“Al contrario, sus condiciones de vida las empeoraron. Pienso que tienen una deuda con Caquetá, un departamento abatido por la violencia”, indicó.





Estos son los trinos que generaron la polémica: