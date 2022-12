Restricción de libertad no afecta derechos políticos de Farc: MinInterior

De acuerdo con el ministro del Interior, Guillermo Rivera, la restricción de la libertad que imponga la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, no afecta los derechos políticos a miembros de las Farc, lo que significa que los guerrilleros de las Farc condenados podrían hacer política aun estando condenados.



“Lo que dice la Constitución es que el régimen sancionatorio de la Jurisdicción Especial para la Paz no podrá afectar los derechos políticos. Cuando a uno lo condenan en justicia ordinaria, la sentencia no solo impone una pena privativa de la libertad, sino que también señala qué otros derechos quedan limitados. Entre estos están los políticos. Si una persona es sancionada en la JEP eso no es incompatible con los derechos políticos”, expresó.



En ese sentido, dijo que el sistema está diseñado para que quien contribuya con la verdad y la reparación de las víctimas tengan unos beneficios.



Le puede interesar: Participación política de las Farc se salvó en debate de la JEP.



“Esos beneficios le permiten el ejercicio de los derechos políticos, pero si no hay contribución con la verdad ni con las víctimas, la sanción será de derecho de carácter ordinario. Es decir, se irá de cárcel y eso es incompatible con los derechos políticos”, expresó.



De otro lado, se refirió a la manera cómo lograron pasar en el Congreso de la República el artículo sobre la participación política de las Farc.



“La proposición que traía la ponencia en materia de participación de las Farc en política y la que señalaba el régimen de responsabilidad de mando para la fuerza pública no alcanzaron los votos que exige la Constitución y la ley para un proyecto de ley de carácter estatutario. Cuando eso ocurre significa que no hay decisión. Los senadores Roy Barreras y Armando Benedetti solicitaron la reapertura de esos artículos y en el momento de la reapertura logramos los votos necesarios para que los dos artículos fuesen aprobados”, dijo.



Publicidad