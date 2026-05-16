Revelan video clave de muerte de coordinador de campaña de Abelardo de La Espriella

Mientras se movilizaba en una motocicleta hacia el municipio de Cubarral, Meta, Rogers Devia, coordinador de campaña de Abelardo de la Espriella, fue víctima de un ataque que le costó la vida mientras llevaba publicidad del candidato junto a otra persona.

Ante esta situación, el candidato de La Espriella se pronunció y lamentó lo sucedido, en especial porque, según él, “el único delito que cometieron fue luchar por hacer patria y por hacer democracia".

“Con el alma rota de dolor y el corazón lleno de rabia, pero con la frente en alto y decidido a reconstruir esta patria que tanto queremos, les hablo hoy como candidato presidencial y como colombiano que no se arrodilla ante los narcoterroristas. Anoche asesinaron a Roger Mauricio Devia, nuestro coordinador en Cubarral, en el departamento del Meta, y a Fabián Cardona, otro miembro de la campaña que viajaba con él en su moto”, afirmó el candidato.

Pero a través de su cuenta de X, el gerente general de Regiones, Jaime Andrés Beltrán, dio detalles de lo sucedido y mostró un video clave de este crimen: allí se ve a la víctima en el piso tras ser atacado al lado de la otra persona totalmente inmovilizado, que será importante como parte de la investigación.



"Roger era un entusiasta, comprometido y trabajador incansable por esta causa política. Hoy estuvo recogiendo publicidad en Villavicencio y al llegar a su municipio fue atacado por desconocidos. Rechazo total a este acto vil contra un joven lleno ganas de trabajar por su gente en el Meta", dijo.

En su cuenta de X la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, lamentó lo sucedido y envió un mensaje de condolencias a sus familiares.Asimismo, la mandataria convocó a las autoridades a un consejo extraordinario de seguridad para analizar la situación en medio de la tensión electoral y de seguridad en el país.

