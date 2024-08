Revelan video de mujer antes de desaparecer en Armenia; familia denuncia amenazas

Desde el pasado domingo, 4 de agosto de 2024, se reportó la desaparición de Jennifer Quintero Sánchez, madre de dos adolescentes, cuando iba en una moto entre el conjunto Naranjal, en el barrio Los Naranjos, y el edificio Santillana, ubicado en la calle 22 entre carreras 18 y 19 de Armenia, de la cual, hasta ahora, se desconoce su paradero.

Sin embargo, Blu Radio tuvo acceso al último video en donde se ve a la mujer en su moto, tal como relataron sus familiares. El clip fue captado por una cámara de seguridad del lugar y muestra el minuto a minuto antes de la desaparición de Sánchez en la capital de Quindío.

Ella llega en una moto negra al edificio Santillana, ubicado en la calle 22 entre carreras 18 y 19. Allí, esperaba a que sus hijos y su pareja actual llegaran con un trasteo, pero se quita el casco y se comunica a través de su celular. Según las imágenes, se ve que está inquieta por lo que se manda la mano a la cabeza, camina mientras habla y después se monta a la moto, se pone el casco, se va y desde entonces desapareció. Creando así varias incógnitas en su familia que pide ayuda para conocer pronto su paradero.

Falsas amenazas y extorsiones, dice Policía

En diálogo con Blu Radio, la familia de la mujer denunció que han recibido llamadas de personas que aseguran tenerla retenida, pero, según contaron y gracias a un vecino que pertenece a la Policía Nacional, serían personas inescrupulosas tratándose de aprovechar de la situación.

Publicidad

"Nos dice que no le pongan cuidado a eso, que eso son gente de la cárcel que están en un grupo armado, que está en las autodefensas, que el ELN (…) Eso, solamente eso. No hemos recibido nada; nada de nada, solamente eso", contaron.

Fotos suministradas.

La familia busca saber cuál es la última llamada

Tal como se ve en el video, la mujer antes de desaparecer tiene una llamada por lo cual su familia necesita saber cuál es el origen de esto y, por supuesto, qué relación tiene con su desaparición. Por eso, intentaron comunicarse con el operador del teléfono de Sánchez para conocer el registro, pero esto fue negado por la falta de un trámite jurídico.

Publicidad

"Me acerqué a las entidades de Movistar, que son la línea que ella tenía. Me dicen lo mismo, me dicen que, para poder acceder a ese registro de llamadas, tiene que ser con una orden de un juez. La cual, deben de mandar una carta a la oficina en Bogotá, ya ellos reciben la orden para para ver ese registro de llamadas", contó Luis Fernando Ocampo Pabón, esposo de una tía de Jennifer.

La familia pide ayuda para encontrarla

Las horas de espera y zozobra sobre el paradero de la joven que trabajaba desde su casa han sido eternas. Por eso, con lágrimas en su rostro y la voz entrecortada, su tía Lina Julieth le pidió a la joven que se comunique con su familia: "Que, por favor, nos haga saber dónde está, que la queremos, que la apoyamos, que estamos desesperados, que la esperamos con los brazos abiertos, que los niños la esperan, que por favor, regrese".

Los familiares descartan que Jennifer se haya ido por voluntad propia y piden a quienes tengan información sobre su paradero que la revelen a la Policía que está encargada del caso.