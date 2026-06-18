Revista Cambio denuncia perfilamiento tras investigar cuentas de campaña electoral

Federico Gómez Lara, director de la revista Cambio, en diálogo con Mañanas Blu, manifestó su profunda preocupación por lo que considera un ataque directo contra la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo en Colombia.

Tras la publicación de una investigación sobre la financiación de la campaña presidencial de Abelardo De La Espriella, el equipo periodístico de la revista ha sido objeto de señalamientos y actos de perfilamiento que, según Gómez, ponen en riesgo la integridad de los comunicadores.

El hallazgo: Una empresa de "papel"

La controversia se originó cuando la revista, en su labor de vigilancia a las campañas presidenciales, detectó pagos inusuales por servicios de transporte en las cuentas reportadas por la campaña de De La Espriella. La investigación reveló que una de las empresas contratadas, denominada NOVA Soporte Integral, presentaba serias inconsistencias: había estado inactiva por tres años y su dirección registrada correspondía a un pequeño puesto de venta de víveres.



“Fuimos hasta allá y vimos que había un expendio de yuca y de papa en una caseta muy pequeña en Engativá. Entonces, pues bueno, dijimos, esto no es una empresa que está en capacidad de prestar unos servicios de transporte de 1.300 millones de pesos. Aquí debe haber algo extraño”, explicó Gómez Lara.

Además, señaló que tras el contacto inicial de la revista, la empresa intentó simular una presencia institucional robusta creando apresuradamente una página web con imágenes generadas por inteligencia artificial y logos plagiados.

Según el director de Cambio, el candidato y su abogado han tildado a los reporteros de "periodistas activistas" y "petristas" para deslegitimar las investigaciones.

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Gómez enfatizó que el acceso a la información ha sido bloqueado: “Nuestra respuesta básicamente es ‘escriban lo que quieran y nosotros los demandamos’. Y entonces, pues en esa dinámica se ha movido el tema”.

“Cuando hay un ataque de este tipo y un perfilamiento de este tipo es un ataque contra la libertad de expresión, contra las posibilidades para ejercer un periodismo libre”, concluyó, instando a no dividir la prensa entre "gobiernista", "derecha" o "izquierda" frente a las amenazas comunes.

Escuche aquí la entrevista: