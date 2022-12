Rigoberto Urán, séptimo en octava etapa del Giro de Italia; Contador sigue líder

Matese, tras la que su compatriota Alberto Contador (Tinkoff), se mantiene como líder de la carrera.



Contador, cuyo rendimiento era una incógnita tras la lesión de hombro que sufrió el jueves al caerse en la meta, no cedió ante los ataques de sus rivales directos, sobre todo del italiano Fabio Aru (Astana) en el último puerto de la jornada, una ascenso de 13 km (con un desnivel medio del 6,9%) en Campitello Matese.



El joven Aru, 24 años y segundo en la clasificación general, atacó en dos ocasiones al veterano ciclista español (32 años), pero no logró dejarle atrás.



Dos días después de que se le saliese el hombro tras caerse en Castiglione della Pescaia, Contador también respondió a un ataque en el último kilómetro del australiano Richie Porte, tercero en la general y otro de los favoritos a la victoria.



"He pasado un día casi normal. Estoy contento, porque era un test importante para mí, incluso crucial", se felicitó en la meta Contador.



El madrileño entró en meta con un grupo donde estaban todos los favoritos, incluido el colombiano Rigoberto Urán, que tras su mal inicio de Giro (está a 1 minuto 22 segundos en la general) se mostró por primera vez entre los primeros clasificados de la etapa.



Es ese ascenso final, a 1.430 metros de altitud, Intxausti, superviviente de una larga escapada, aventajó en meta en 20 segundos a su compatriota Mikel Landa, compañero de Aru que saltó del pelotón principal a cinco km para la meta.



En esta etapa, de 186 km de recorrido, un trío formado por el colombiano Carlos Betancur, el holandés Steven Kruijswijk y el belga Kristof Vandewalle se presentó al pie del último puerto con un minuto de ventaja sobre el resto de protagonistas de la etapa del día, entre ellos Intxausti, y cuatro sobre el pelotón.



Betancur atacó primero, pero le respondió Kruijswijk con otra aceleración a 11 km para el final.



La ventaja de los escapados descendía de manera vertiginosa por el tren infernal impuesto por los Astana de Aru e Intxausti dejó a sus compañeros para irse a por la cabeza de carrera.



A falta de 3,5 km dejó al suizo Sebastien Reichenbach, el último ciclista que aguantó el ritmo del corredor del Movistar e Intxausti se digirió en solitario a la meta para, a sus 29 años, lograr su segunda victoria parcial en el Giro, tras la que consiguió en Ivrea en 2013, en el que también llevó la preciada maglia rosa.



"Me encontré en la escapada buena y me sentí bien todo el día. hubo muchos ataques en el puerto final, pero esperé a los últimos cuatro kilómetros para ir a tope", destacó el ganador de la etapa.



En la clasificación general individual, Contador amplía a cuatro segundos la ventaja sobre Aru gracias a dos segundos de bonificación obtenidos en un esprint intermedio.

"Dos segundos son dos segundos. A veces se ganan carreras por esos tiempos", destacó Contador.



El domingo se disputará la 9ª etapa, de 224 km de un recorrido accidentado entre Benevento y San Giorgio del Sannio, en la víspera de la primera jornada de reposo.



El recorrido de esta etapa fue ampliado en nueve kilómetros "por problemas de circulación en diferentes sectores del trazado", explicó la organización por la noche.



La cima del último puerto del día, el Passo Serra, se mantiene a 11,6 kilómetros para la meta.



Clasificaciones tras la octava etapa:



- Clasificación etapa:

.1. Beñat Intxausti (ESP-Movistar) 4h 51:34

Publicidad

.2. Mikel Landa Meana (ESP-Astana) a 00:20

.3. Sébastien Reichenbach (SUI-IAM) a 00:31

.4. Fabio Aru (ITA-Astana) a 00:35

.5. Alberto Contador (ESP-Tinkoff Saxo) m.t.

Publicidad

.6. Richie Porte (AUS-Sky) m.t.

.7. Rigoberto Urán (COL-Etixx Quick-Step) m.t.

Publicidad

.8. Dario Cataldo (ITA-Astana) m.t.

.9. Damiano Cunego (ITA-Nippo Vini Fantini) a 00:45

10. Damiano Caruso (ITA-BMC) m.t.

- General:

Publicidad

.1. Alberto Contador (ESP-Tinkoff Saxo) 32h 40:07

.2. Fabio Aru (ITA-Astana) a 00:04

Publicidad

.3. Richie Porte (AUS-Sky) a 00:22

.4. Dario Cataldo (ITA-Astana) a 00:30

.5. Mikel Landa Meana (ESP-Astana) a 00:42

.6. Roman Kreuziger (CZE-Tinkoff Saxo) a 01:00

Publicidad

.7. Giovanni Visconti (ITA-Movistar) a 01:16

.8. Rigoberto Urán (COL-Etixx Quick-Step) a 01:24

Publicidad

.9. Damiano Caruso (ITA-BMC) a 01:34

10. Andrey Amador Bakkazakova (CRC-Movistar) a 01:38

Con AFP y EFE