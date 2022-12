Ruta del Sol II, entre los contratos que tiene Odebrecht en Colombia: ANI

El presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, Luis Fernando Andrade, dijo que la captura de los empresarios Marcelo Odebrecht y Otávio Azevedo, quienes presiden las empresas Odebrecht y Andrade Gutiérrez, respectivamente “es una noticia supremamente desafortunada y nos ilustra los grandes problemas de corrupción que hay en la industria de la construcción en Colombia y en todo el mundo”.



Andrade confirmó en Blu Radio que la firma Odebrecht tiene uno de los más importantes proyectos de infraestructura en sus manos. (Lea también: Detenidos presidentes de dos importantes empresas por el caso Petrobras )



“Con la ANI tiene uno de los mayores contratos de concesión, si no el mayor, que es el contrato de la Ruta del Sol II, en ese contrato ellos son mayoritarios, con socios de Corficolombiana, parte del Grupo Aval”, dijo el presidente de la Agencia Nacional.



Contó que también están llevando a cabo las obras del Invías para la pavimentación de la vía entre Chiquinquirá y Puerto Boyacá, y son socios, con la firma Valorcon S.A. (de la familia Gerlein en Barranquilla) en el contrato para la navegabilidad del río Magdalena.



Sin embargo, dijo que hasta el momento esos contratos no están bajo la lupa de las autoridades colombianas. (Lea también: Director de PetroTiger se salva de prisión tras acuerdo con Fiscalía en EE.UU. )



“La ley en Colombia reconoce los crímenes a nivel individual pero no a nivel de persona jurídica, entonces si se llegara a encontrar que Odrebrecht es culpable, lo que tendríamos que ver es cómo la culpabilidad de ese individuo se transfiere a sanciones a esta empresa en Colombia”, enfatizó Andrade.



Entre tanto, la constructora emitió un corto comunicado en el que se refiere a la captura de su presidente, en Brasil:



“La constructora Odebrecht confirma la operación de la Policía Federal en su oficina del Sao Paulo con el objetivo de dar cumplimiento a las órdenes de búsqueda y captura, igualmente algunas órdenes de arresto y de conducta coercitiva se han emitido". (Lea también: A interrogatorio Víctor Pacheco por escándalo de corrupción en C. Constitucional )



“Como es de conocimiento público, la constructora Odebrecht considera que estas órdenes no son necesarias, ya que la empresa y sus ejecutivos siempre han estado en la disposición de cooperar con las autoridades y con la investigación desde el lanzamiento de la operación anticorrupción”, luego de que fuera descubierto el caso de Petrobras.



Cabe recordar que en las últimas horas fueron capturados Marcelo Odebrecht y Otávio Azevedo, quienes presiden las empresas Odebrecht y Andrade Gutiérrez, respectivamente, dos compañías que figuran entre las más importantes constructoras de Brasil y mantienen operaciones en decenas de países, en los que actualmente desarrollan desde obras para trenes y metros hasta represas hidroeléctricas.



Con EFE