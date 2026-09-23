Santa Marta: comerciantes calculan pérdidas de $40.000 millones por acciones criminales

El paro armado que afectó a Santa Marta y otros municipios del Magdalena tuvo un impacto directo sobre la actividad económica de la región. De acuerdo con un balance preliminar de la Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena, las restricciones y la baja operación comercial dejaron pérdidas superiores a 42.000 millones de pesos entre Santa Marta, Ciénaga y Zona Bananera.

Carlos Jaramillo, presidente de la Cámara de Comercio de Santa Marta, explicó que la entidad viene realizando un monitoreo de la actividad empresarial a través de su Unidad Analítica Económica. Según el balance entregado, en Santa Marta se concentran más de 22.000 empresas y establecimientos relacionados con sectores como comercio, alojamiento y transporte, actividades que registraron una reducción significativa durante la jornada.

“Estamos hablando de más de 42.000 millones de pesos en pérdidas”, señaló Jaramillo al referirse al impacto conjunto en Santa Marta, Ciénaga y Zona Bananera.

El dirigente gremial indicó que la afectación no se limita a las empresas formalmente constituidas, sino que tiene consecuencias sobre miles de trabajadores y familias que dependen de la actividad económica diaria. En particular, destacó el peso del comercio, el transporte y el turismo dentro de la estructura productiva de Santa Marta.



Comercio de Santa Marta reclama mayores garantías de seguridad

Ante la situación, los gremios productivos de la ciudad hicieron un llamado al Gobierno Nacional para fortalecer las capacidades operativas de la Fuerza Pública y garantizar condiciones de seguridad que permitan reactivar las actividades económicas.

Jaramillo sostuvo que el sector empresarial respalda las acciones anunciadas por las autoridades, pero considera necesario aumentar la presencia institucional tanto en la zona urbana como en el territorio rural.

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“Necesitamos fuerza pública, necesitamos por supuesto mayor inteligencia, mayores capacidades, porque necesitamos darle garantías al sector comercio, al tejido empresarial”, afirmó el presidente de la Cámara de Comercio de Santa Marta.

Según explicó, desde la administración distrital se anunció la llegada de refuerzos provenientes de los departamentos del Atlántico y La Guajira, además del fortalecimiento de las capacidades locales. El objetivo es mantener presencia en diferentes sectores de Santa Marta y facilitar la movilidad de trabajadores, comerciantes, transportadores y visitantes.

La Cámara de Comercio también señaló la importancia de que las medidas adoptadas por las autoridades estén acompañadas de garantías para sectores como transporte, hotelería, restaurantes y establecimientos comerciales.

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Más de 100.000 personas dependen de sectores afectados

Uno de los principales efectos de la interrupción de las actividades comerciales está relacionado con el empleo. Jaramillo explicó que la situación tiene impacto sobre una amplia población vinculada a los sectores económicos que resultaron afectados.

De acuerdo con las cifras entregadas durante la entrevista, más de 48.000 personas están ocupadas en el sector comercio en Santa Marta, mientras que otras 26.000 trabajan en transporte y alrededor de 25.000 están vinculadas a la hotelería y a actividades relacionadas con restaurantes y gastrobares.

La dimensión del problema aumenta, según el dirigente gremial, debido al peso de la informalidad en la economía local. Jaramillo señaló que cerca del 60 % de la economía de la ciudad corresponde a actividades informales, por lo que una jornada con baja actividad comercial puede tener consecuencias inmediatas sobre los ingresos de las familias.

“Estamos hablando de que personas necesitan del día a día para poder llevarlo a su casa”, explicó. La Cámara de Comercio indicó que continuará realizando seguimiento a la situación y suministrando información a las autoridades para contribuir a la toma de decisiones relacionadas con seguridad y recuperación económica.

Turismo, hotelería y reservas: preocupación por la temporada de receso

La situación de seguridad también genera preocupación en el sector turístico, especialmente ante la proximidad de la semana de receso escolar, una de las temporadas esperadas por los empresarios de Santa Marta para aumentar la llegada de visitantes.

Jaramillo recordó que el turismo tiene un peso significativo dentro de la economía de la ciudad. Según la cifra mencionada durante la entrevista, el 51 % del producto interno bruto de Santa Marta responde al turismo, lo que convierte a la seguridad en un factor determinante para hoteles, restaurantes, transportadores, comerciantes y demás actividades vinculadas a la cadena turística.

El presidente de la Cámara de Comercio explicó que los gremios ya adelantan un monitoreo sobre el comportamiento de las reservas y la llegada de pasajeros, con el propósito de identificar posibles afectaciones.

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“Necesitamos que también el concierto de los medios de comunicación, del Gobierno Nacional, por supuesto, nos apoyen para luego de hacer la retoma de la seguridad y el control, pues dar un parte de tranquilidad para que nacionales y extranjeros puedan venir a Santa Marta sin ningún problema”, manifestó.