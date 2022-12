Santos anuncia comisión para investigar denuncias de corrupción en Policía

“He decidido nombrar una comisión de muy alto nivel, totalmente independiente para que investigue a fondo lo que está sucediendo en la institución y que además nos dé unas ideas sobre qué hacer hacía adelante”, dijo. (Vea también: Si algo me llega a pasar, está el general Palomino: coronel Reinaldo Gómez ).



Agregó que esa comisión tendrá un plazo de 90 días para que presente un informe detallado con sus hallazgos y recomendaciones.



“De esa Comisión harán parte los exministros de Defensa Juan Carlos Esguerra y Luis Fernando Ramírez, y el doctor Jorge Hernán Cárdenas, quien conoce a fondo la Policía como consultor. María Lorena Gutiérrez, Ministra de la Presidencia, actuará como Secretaria de esta Comisión”, reveló el presidente.(Lea también: No hay duda que estos escándalos son perversidad sistemática: general Palomino ).



El jefe de Estado aseguró que mientras espera el informe de la comisión seguirán avanzando las investigaciones que ya adelantan la Fiscalía General la Procuraduría y la Inspección General de Policía.



El presidente también reiteró que al Gobierno no le “temblará la mano para actuar contra cualquier caso comprobado de corrupción o abuso” que se encuentre en la Policía Nacional o en cualquier otra entidad pública”.



“No vamos a tolerar persecuciones o instigaciones a ciudadanos desde la Policía o desde cualquiera otra de nuestras instituciones”, puntualizó el primer mandatario.



