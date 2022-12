Santos confía que Congreso siga apoyando el proceso de paz con las Farc

El presidente Juan Manuel Santos se pronunció sobre la decisión de la Corte Constitucional de permitir al Congreso modificar los acuerdos de paz con las Farc, durante el trámite legislativo.



El jefe de Estado descartó que la decisión de la Corte Constitucional tenga un efecto negativo sobre la implementación de los acuerdos de paz.



En una corta respuesta, Santos dijo que el Congreso ha venido apoyando el proceso y que está seguro de que lo seguirá haciendo.



“El Congreso de la República ha venido apoyando el proceso y estoy seguro de que lo seguirá apoyando y el Congreso tiene una gran responsabilidad y nosotros también como Gobierno”, manifestó.



Por su parte, el jefe negociador de las Farc, Iván Márquez, afirmó que a 12 días de completarse el plazo para el desarme de esa guerrilla, se ha sembrado la mayor incertidumbre sobre la capacidad del Estado para honrar los acuerdos de La Habana.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-Luego de que el exsecretario de la Presidencia, Bernardo Moreno, solicitara acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz; un juez de Ejecución de Penas pidió a la Corte Suprema de Justicia informar si el ex funcionario ya indemnizó víctimas.



-Con la presencia del Viceministro de Hacienda, a esta hora se adelanta la segunda reunión entre gobierno y profesores.



-La Temporada invernal en Antioquia deja hasta ahora 41.800 personas damnificadas. 16 municipios declararon la calamidad pública.



-Fue revelado el audio de la grabación que salpica el presidente de Brasil, Michel Temer en la compra de silencio de investigados de la Lava Jato.



-En Venezuela la conferencia episcopal se reunirá con el Gobierno de Nicolás Maduro para reiterarle su rechazo al llamado a una Constituyente.



-La Iglesia católica insiste que la solución en el país son elecciones y no cambiar la Constitución.



-Atlético Nacional visita BotaFogo, con la urgencia de ganar para continuar en la Copa Libertadores.



-La Personería de Bogotá le puso el ojo a los problemas que tiene el relleno sanitario de Doña Juana. El ente de control pidió medidas inmediatas para evitar posibles deslizamientos y responder ante los problemas de salubridad que sufren los vecinos del sector.