Santos confirma que entre 10 y 15 personas siguen desaparecidas en Salgar

El presidente Juan Manuel Santos confirmó que entre 10 y 15 personas permanecen desaparecidas, por lo cual no se descarta que la cifra de muertos pueda seguir creciendo con el paso de las horas. (Lea también: Tormenta eléctrica causa derrumbe en vía principal de Salgar, Antioquia )



El jefe de Estado entregó esta cifra luego de conversar con el director de Gestión del Riesgo, Carlos Iván Márquez.



“Carlos Iván Márquez me informa que el balance hasta el momento es de 84 personas muertas, todavía hay alrededor de 10 a 15 personas desaparecidas”, anunció el primer mandatario. (Lea también: Denuncian presencia de falsos damnificados en Salgar pidiendo ayuda humanitaria )



El mandatario dijo además que ya fueron restablecidos los servicios de agua, luz y gas en el municipio antioqueño, y que las autoridades siguen adelantando las labores necesarias para rescatar a estos desaparecidos.



En el municipio de Salgar se confirma que el aguacero de las últimas horas aumentó el caudal de la quebrada La Liboriana, pero los organismos de emergencia descartaron que ello represente una amenaza para la población. (Lea también: Papa Francisco pidió oración por tragedia en Salgar, Antioquia )



Entre tanto, el gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, insistió en que por ahora no es necesario que la gente siga enviando ayudas humanitarias, para ayudar a los habitantes de Salgar.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-En Buenos Aires, Cauca no cesa el asombro y la tristeza por la muerte de una niña de 7 años que pisó una mina antipersonal cerca al colegio donde estudiaba. Los familiares de la menor piden que se haga justicia.



-El presidente Juan Manuel Santos y la ministra de Educación, Gina Parody, anunciaron este jueves una nueva línea de créditos para que miles de jóvenes de escasos recursos puedan estudiar. Se trata de créditos estudiantiles sin codeudor para quienes saquen más de 310 puntos en el Icfes y estén en estratos 1, 2 y 3, “para evitar que estudiantes se sometan al llamado ‘gota a gota’”, dijo el presidente Santos.



-El ministro de la Presidencia, Néstor Humberto Martínez, recibió duras críticas por parte de algunos congresistas que se sorprendieron con su intervención durante la discusión de la reforma al equilibrio de poderes, donde lanzó una propuesta que iba en contravía con lo que se había discutido durante todo el día con el respaldo de los ministros del Interior y de Justicia. Martínez propuso la desaparición del Consejo Superior de la Judicatura, para crear un órgano con similares funciones pero que dependa únicamente de la rama judicial. Blu Radio conoció que el ministro Néstor Humberto Martínez estuvo reunido con el presidente de la Corte Suprema de Justicia.



-El portal REMA, escrito desde Caño Cristales, informa que los negociadores de las Farc, alias Carlos Antonio Lozada y alias Romaña, visitaron a las comunidades de la región del Yarí, en el Meta, y publican fotografías donde se les ve con varios integrantes de la guerrilla. Dice la publicación que los subversivos estuvieron acompañados por delegados de la Cruz Roja Internacional.



-La canciller María Ángela Holguín, no estará presente en la primera jornada del ciclo número 37 de diálogos en La Habana, por compromisos de agenda en Bogotá. Por ahora no se ha confirmado cuándo se integrará a la mesa de negociaciones.



-En Antioquia fue recibida con satisfacción la decisión del presidente Santos de nombrar al reconocido empresario Gonzalo Restrepo López, como nuevo integrante del equipo negociador de paz en La Habana.



-El expresidente del Gobierno de España España, Felipe González, aseguró que no hará ningún comentario frente a las versiones de prensa que hablan de investigaciones en Estados Unidos contra el presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Diosdado Cabello, en torno a sus presuntos vínculos con el narcotráfico. González, recordemos, está pendiente de que se autorice su ingreso al vecino país para asesorar la defensa de los líderes de oposición Leopoldo López y Antonio Ledezma.



-El centrocampista y capitán del Barcelona Xavi Hernández confirmó su "salida del Barça" hacia el fútbol de Catar donde jugará en el Al Sadd. Sin embargo, dice él que su objetivo es volver a su casa en cualquier momento, muy seguramente en calidad de entrenador.



-La Corte Constitucional rechazó el recurso que había puesto la Procuraduría para frenar la revocatoria del alcalde Gustavo Petro.



-Un hombre se quitó la vida en el viaducto de Gualanday, en Tolima, uno de los más altos del país. Los organismos de rescate proceden en este momento a recuperar el cuerpo.