Santos debe hacerse un exorcismo para liberarse de presión de Uribe: John Carlin

El reconocido periodista y escritor británico John Carlin publicó una columna en el diario El País de España titulada ‘ Exorcismo de Santos ’ en que indica que el “presidente colombiano debe aprender a vender los beneficios de la paz con las Farc”, pues según él, “a la mayoría de los colombianos no les convence el plan que les quiere vender Santos”. (Lea también: “Exorcismo de Santos”, el análisis de El País de España sobre el proceso de paz )



En diálogo con BLU Radio, el periodista dijo que el título de la columna lo que busca es expresar que Santos “en vez de rezar debería someterse a un exorcismo para quitarse la presión tremenda que Uribe (Álvaro) ejerce sobre el cerebro del presidente”.



“No es una teoría mía. Yo he estado en Colombia cuatro veces este año hablando con la gente y lo que digo es lo que he escuchado de colombianos. En cuanto al exorcismo, la figura de Uribe la tiene muy metida Santos en el coco, lo tiene como afligido. Me dijo cuándo lo entrevisté, que él rezaba todos los días para que Uribe cambie de opinión y apoye el proceso de paz”, dijo. (Lea también: Tras 50 años de violencia, Colombia merece la paz: Parlamento Europeo )



Sobre el proceso de paz, Carlin manifestó que tanto el presidente Juan Manuel Santos debe invertir más en vender la idea de los beneficios que habría si se firma el acuerdo de paz con las Farc.



“No le han dado suficiente peso a la idea de ganarse al pueblo sobre el proceso de paz. Hay mucho más entusiasmo sobre el proceso de paz fuera de Colombia que en el mismo país. El presidente Santos deben invertir la suficiente energía en vender la idea de que el precio vale la pena porque va a tener beneficios a largo plazo”, indicó. (Lea también: Gobierno sufre síndrome de Estocolmo con las Farc: procurador )



En ese sentido, reafirmó que este es un tema de comunicaciones, pero recalcó que el meollo del asunto es “lo difícil que es vender la idea de que muchos de los autores del conflicto no vayan a pagar cárcel".



Agregó que su opinión es que “tanto en Colombia como en Sudáfrica, como en Israel y Palestina” siempre es mejor buscar una paz negociada, pensando en las futuras generaciones, para no quedarse “en el lodo de los viejos rencores”.



