Santos dice que etapa de posconflicto ya comenzó en Colombia

El presidente Juan Manuel Santos manifestó durante el evento “The Oslo Forum Network of Mediators” que en la práctica el posconflicto ya comenzó en Colombia.



El mandatario manifestó que el Gobierno está atacando las raíces mismas del conflicto tratando de poner en el centro a las victimas dentro del proceso de paz. (Lea también: No podemos dar por sentado que llegaremos al acuerdo final: Santos )



“Podemos decir que, en la práctica, el posconflicto ya comenzó en Colombia y que estamos atacando las raíces mismas de nuestro conflicto, que ha sido especialmente cruel y violento. Estamos hablando de cerca de 250 mil colombianos muertos y más de 7 millones de víctimas, incluyendo un número inmenso de personas desplazadas", dijo el presidente.



Santos también aseguró que lo que se está intentando hacer es garantizar la presencia del Estado en todo el territorial nacional para evitar el conflicto armado en Colombia.



Entretanto Børge Brende, ministro de Relaciones Exteriores noruego, país garante de los diálogos de La Habana, manifestó que “resulta inevitable buscar una solución intermedia entre la paz y la asunción plena de responsabilidades”. (Lea también: Santos espera que Farc cumpla con entrega de menores de 15 años )



Además reiteró que el objetivo será “alcanzar el máximo grado de justicia que permita lograr la paz y construir un sistema que a su vez permita la mayor asunción de responsabilidad posible dentro de una transición a la paz”.