Santos dice que hasta que no haya garantías no habrá cese al fuego bilateral

El presidente Juan Manuel Santos reiteró este viernes que no habrá un cese el fuego bilateral hasta tanto no se firme un acuerdo de paz con la guerrilla de las Farc en La Habana, Cuba (Lea también: Presidente Santos y ministros viajan a Tumaco por emergencia ambiental ).

“Mientras no se den todas las garantías para que se pueda decretar un cese al fuego bilateral no lo haré”, así lo dijo el primer mandatario tras recalcar que no permitirá que un cese al fuego bilateral sirva para que la guerrilla se fortalezca.

“No voy a jugar con las Farc. Si hay cese al fuego las condiciones tienen que ser verificables que den total confianza al pueblo colombiano”, añadió.

Además, Santos calificó como un “ecocidio” el derramamiento de crudo y atentados a oleoductos al sur del país por parte de las Farc. En las próximas horas, el presidente viajará a Tumaco con su grupo de ministros para coordinar las acciones que permitan mitigar la emergencia.