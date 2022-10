Santos evalúa renunciar a caducidad que impide investigar su campaña de 2010

Desde la Casa de Nariño el presidente Juan Manuel Santos aseguró que le ha solicitado al ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, consultar al Consejo Nacional Electoral, sobre la posibilidad de levantar la caducidad a la investigación por las posibles irregularidades en su campaña presidencial de 2010.

“Le he pedido al ministro del Interior que le pregunte al Consejo Nacional Electoral si la campaña del 2010 todas las cuentas ya están caducadas y si se puede levantar esa caducidad, le dije al ministro que hiciera esa consulta al Consejo Nacional Electoral para que todo quede aclarado a la mayor brevedad posible”, dijo Santos.

Así mismo, Santos confirmó que el director de la DIAN le presentó su renuncia luego de las revelaciones de Roberto Prieto sobre la financiación de Odebrecht a su campaña presidencial en 2010.

"El doctor Santiago Rojas me renunció por el lío este de los afiches en la campaña del 2010, pero el doctor Santiago Rojas no tiene ninguna responsabilidad; yo creo en su integridad y yo no le voy a aceptar esa renuncia”, dijo Santos.

“Por supuesto le estoy diciendo que colabore con todas las autoridades para que eso quede establecido, que él no tuvo ninguna responsabilidad y que no sabía lo que estaba sucediendo y al mismo tiempo”, concluyó.

