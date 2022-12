Santos no necesita permiso para autorizar viajes a Timochenko y Gabino: fiscal

El fiscal general, Eduardo Montealegre, explicó en entrevista con Mañanas BLU que el presidente Juan Manuel Santos tiene las facultades constitucionales para autorizar viajes de los líderes guerrilleros Rodrigo Londoño Echeverri alias ‘Timochenko’ de las Farc, ni de Nicolás Bautista alias ‘Gabino’ del ELN. (Lea también: Diálogos tienen que culminar con un gran rediseño institucional: fiscal general )



Según explicó, en ningún momento el Gobierno le solicitó a la Fiscalía levantar las órdenes de captura en contra de los guerrilleros, pero fue un viaje autorizado.



"Para adelantar este tipo de conversaciones en La Habana, que son transitorias y eminentemente coyunturales, no se necesita la autorización de la Fiscalía General de la Nación, el presidente tiene total competencia desde el punto de vista constitucional y legal para autorizar este tipo de encuentros", explicó.



Además, teniendo en cuenta que ‘Timochenko’ y ‘Gabino’ siguen con órdenes de captura vigentes, fue el Estado cubano “dentro de su soberanía quien decide cuándo o no ejecuta esas órdenes”.



Dijo que incluso en el caso de Nicolás Rodríguez Bautista, alias 'Gabino', el jefe de Estado tiene las facultades de autorizar acercamientos en la búsqueda de la paz, así no se estén adelantando diálogos de paz oficiales.



En ese sentido, Montealegre aseguró que la investigación que se abrió a Santos en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes por los anteriores viajes de ‘Timochenko’ a La Habana no tiene vía desde el punto de vista constitucional.