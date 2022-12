Santos posesionará a magistrados de la JEP, aunque la ley contempla inhabilidades

El Senado de la República hundió la reforma constitucional que crea las 16 circunscripciones de paz, uno de los compromisos del Gobierno en los acuerdos con las Farc.



Sin embargo, el Gobierno de Juan Manuel Santos tiene dos planes para intentar salvar las circunscripciones.



El primero es buscar el concepto de un jurista que demuestre que sí se puede reabrir la votación de la conciliación del proyecto.



El segundo es incluir en la reforma política un artículo donde se incluyan dichas circunscripciones.



En entrevista con Blu Radio, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, anunció que el presidente Juan Manuel Santos posesionará a los magistrados de la JEP, pese a que fue aprobado un proyecto de ley en el Congreso de la república que contempla inhabilidades.



“Ellos (los magistrados) se van a poder posicionar porque el proyecto de ley de inhabilidades solo se puede convertir en ley una vez sea estudiado por la Corte y actualmente está vigente el decreto a través del cual el presidente le dio vida al comité de escogencia”, finalizó.



Por otro lado, el jefe de la cartera política colombiana manifestó que el reglamento del Congreso no habla de hundir el proyecto, sino que hasta el momento no se han alcanzado las mayorías requeridas.



“Lo que dice el reglamento del Congreso es que cuando no se alcanzan las mayorías requeridas para una decisión, no hay decisión”, explicó Rivera, recordando que en la noche del martes se alcanzaron 40 votos a favor y 17 en contra, pese a que necesitaba 51 votos por el sí.



En ese sentido, este miércoles el Gobierno intentará lograr las mayorías necesarias para aprobar.