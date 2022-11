‘Santrich’ tiene credencial porque fue elegido, pero no es congresista: CNE

El presidente del Consejo Nacional Electoral, CNE, Heriberto Sanabria, dijo en BLU Radio que alias ‘Jesús Santrich’ no es congresista, pese a tener una credencial de ese tribunal electoral.

Publicidad

“Santrich tiene una credencial otorgada por el CNE anterior, que certifica que fue elegido, eso no significa que sea congresista”, dijo.

El magistrado explicó que para ser congresista se necesitan tres presupuestos: que haya sido elegido, que haya sido declarado elegido por la autoridad competente y que haya tomado posesión del cargo.

Publicidad

“Con la falta de uno de esos tres presupuestos no se tiene la condición de congresista. Por lo tanto, el señor ‘Santrich’ no tienen la condición de congresista porque no se posesionó, tal como lo establece la ley quinta y la Constitución”, añadió.

Publicidad

Por su parte, Gustavo Gallardo, uno de ellos abogados del exjefe de las Farc, insistió en que el exguerrillero sí tiene fuero y, por lo tanto, debe ser la Corte Suprema de Justicia la que debe investigarlo.

“El Consejo de Estado dijo que en el caso del señor ‘Santrich’ no se le quita la investidura y, por lo tanto, tiene fuero. Entonces la competencia para cualquier delito, posterior de diciembre de 2016 hacia acá, está en manos de la Corte Suprema de Justicia”, manifestó.

Publicidad

“‘Santrich’ sí tiene fuero y se lo da la investidura de parlamentaria dada por la autoridad electoral”, señaló.

Publicidad