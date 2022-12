Se acaba de cumplir el primer pacto de Cuba, la expulsión del procurador: Ordóñez

Alejandro Ordóñez, quien fue destituido este miércoles de su cargo como procurador general de la Nación, aseguró que la decisión del Consejo de Estado se debe a un pacto entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc para sacarlo.



“Se acaba de cumplir el primer pacto de La Habana, la expulsión del procurador", manifestó Alejandro Ordóñez.



“Múltiples veces el Gobierno y las Farc presionaron públicamente mi salida, que estaban ansiosos de liberarse del procurador, comprendo el odio de Timochenko y el resentimiento de Juan Manuel Santos”, añadió.



Sin embargo, anunció que acatará la decisión del alto tribunal por lo que no interpondrá ningún recurso.



“Acato la decisión del Consejo de Estado, soy un hombre de Estado, defensor de las instituciones. No comparto la decisión pero la respeto por tratarse de uno de nuestros máximos tribunales del cual además fui magistrado, por mi talante no interpondré recurso alguno, contra la sentencia no presentaré tutelas, no acudiré a organismos internacionales, simplemente la acepto”, enfatizó.



Finalmente, Ordóñez acentuó que su salida también busca “dejar sin control al Gobierno en medio de la campaña del plebiscito”.



“Durante estos años de dura labor me manifestaron su aprecio, cariño, apoyo y oraciones, muchas gracias a los funcionarios de la Procuraduría por su trabajo y colaboración (…) no les quepa la menor duda, vamos a seguir en la tarea”, finalizó.

