Se hundió en el Congreso proyecto de ley de sometimiento de Bacrim

El próximo 30 de noviembre se pondrá punto final al mecanismo fast track en el Congreso, con lo cual, al menos siete iniciativas que han sido radicadas por el Gobierno para implementar el acuerdo de paz con las desmovilizadas Farc quedarían archivadas por falta de trámite.



Una de ellas es la que busca el sometimiento de bandas criminales a la justicia, la cual inició esta semana discusión en comisiones primeras conjuntas, pero teniendo en cuenta las múltiples dudas que hay entorno a los beneficios para los integrantes de estas organizaciones ilegales, el ponente solicitó al aplazamiento para evaluar si se puede seguir discutiendo los próximos días o se vuelve a radicar el primero de diciembre.



Le puede interesar: Tres mujeres conforman terna para elegir directora de Desmantelamiento de Bacrim.



“Este proyecto se aplaza mientras revisamos constitucionalmente una duda que tiene los expertos, a propósito de si es posible que un proyecto que se radica por vía fast track pueda ser continuado o no por vía ordinaria después del 30, porque los plazos no dan para los dos debates en el lapso del fast track”, explicó el senador Roy Barreras, ponente de la iniciativa.



En todo caso, una subcomisión evaluará la posibilidad de continuar el debate por trámite ordinario a partir del primero de diciembre para no perder lo poco que se ha avanzado en los últimos días.



Sin embargo, no solamente el proyecto de sometimiento de bandas criminales está hundiéndose en este momento, hay al menos seis iniciativas más que, a ocho días de que venza el llamado fast track, están al límite del tiempo y no podrán ser aprobadas ni siquiera en primer debate.