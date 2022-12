“Se paga a millón de pesos por veneco muerto”: cruda amenaza en Boyacá

En la vía del Alto de Ventaquemada, en la entrada de un establecimiento de eventos, encontraron un panfleto en el que decía:“Se paga a millón de pesos por veneco muerto por ratas. Atentamente por la seguridad de Ventaquemada“.

BLU Radio habló con Vivian, una trabajadora venezolana que atiende en un establecimiento de comida cercano del lugar en el que se encontró el panfleto.

“Hoy amanecemos con esa amenaza, cuando nos fuimos no había nada y cuando regresamos ya estaba. Todos los venezolanos no somos iguales, no todos vinimos a robar o a matar”, declaró la joven extranjera.

Juan Carlos Acosta, otro trabajador venezolano, confesó que los ciudadanos de esa nacionalidad están asustados por la amenaza. El joven aseguró que vino a Colombia a trabajar y no a hacer mal.

“La verdad yo estoy muy asustado porque yo vine fue a trabajar, a sacar adelante mi familia y no a hacer mal a algún colombiano”, declaró Acosta.

De otro lado, Carlos Julio Melo, alcalde de Ventaquemada, pidió tolerancia a la comunidad ante la aparición de los panfletos en contra de los ciudadanos venezolanos. Además, pidió que se agilice la investigación para identificar a los autores de los carteles que fueron dejados en varias partes del pueblo.

