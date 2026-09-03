Se presentará solicitud de aclaración por suspensión de convenio para pasaportes: Mininterior

El ministro del interior, Rodrigo Lara, confirmó que el gobierno hará una solicitud de aclaración al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, tras la suspensión de dos convenios del nuevo modelo de pasaportes que se empezó a implementar durante el gobierno Petro.

“Tanto la Cancillería como el Ministerio del Interior estamos revisando el alcance del fallo. Se presentarán básicamente las solicitudes de aclaración”, anunció el ministro del interior, Rodrigo Lara.

El canciller, Omar Bula, envió un mensaje de tranquilidad asegurando que no es necesario que los colombianos vayan a las oficinas de pasaportes al creer que el stock se va a agotar.

“Tenemos en stock en este momento 600.000 pasaportes. 490.000 en este momento y 110.000 que llegan próximamente, eso se traduce en una cobertura de más de cuatro meses”, dijo el canciller, Omar Bula.



Uno de los principales argumentos considerados por el Tribunal fue la falta de certeza sobre el estado real de ejecución del nuevo modelo de pasaportes. En su análisis, la corporación encontró una serie de elementos que, de manera preliminar, configuraron la denominada “apariencia de buen derecho”.

Entre ellos mencionó la sucesión de cronogramas incumplidos, informes institucionales contradictorios, ausencia de soportes verificables sobre infraestructura, personal y avance de la operación, además de cuestionamientos relacionados con los requisitos presupuestales.