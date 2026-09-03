En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ministerio de Educación
Jonathan Meléndez
Fenómeno de El Niño
Millonarios
Vuelta a España

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Se revocaron 60 contratos firmados a última hora: vocero de Gobierno sobre Minigualdad

Se revocaron 60 contratos firmados a última hora: vocero de Gobierno sobre Minigualdad

El vocero del gobierno, Miller Soto, dijo que se radicaron denuncias penales contra exfuncionarios del Ministerio de la Igualdad por presuntas irregularidades.

Miller Soto, nuevo vocero del Gobierno De La Espriella.
Miller Soto, nuevo vocero del Gobierno De La Espriella.
Suministrada.
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 3 de sept, 2026

Desde el Gobierno nacional se refirieron al proceso liquidatorio del Ministerio de la Igualdad. En una primera medida, explicaron que en 10 días se han recuperado más de 20.000 millones de pesos.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

“En apenas 10 días de liquidación recuperamos más de 20.000 millones anualizados, eso equivale a cerca de 6.600 auxilios de arrendamiento para familias damnificadas. Suprimimos los cinco viceministerios, ahorrando, de esa manera, 1.500 millones de pesos al año. Esta semana eliminaremos más de cuarenta cargos directivos con un ahorro de 12.000 millones de pesos al año”, dijo Miller Soto, Vocero del Gobierno.

Últimas noticias

Pasaportes.
Nación

Se presentará solicitud de aclaración por suspensión de convenio para pasaportes: Mininterior

minería.jpg
Nación

“Nuestra meta es más que duplicar”: Mineros revela su ambicioso objetivo para 2030

Le puede interesar: Liquidador de Minigualdad suprime viceministerios: ordena cesar contratación y procesos de selección

Soto también aseguró que se revocaron más de 60 contratos que se habrían firmado a última hora en el gobierno Petro.

“Una sola empresa concentraba más de 171.000 millones de pesos, mientras el año pasado apenas se ejecutó el 5% de la inversión. El último ministro aún no entrega las llaves de bodegas de cerca de 16.800 millones de pesos en mercancías de la DIAN. Por estas irregularidades, ya radicamos 13 denuncias: 6 penales, 5 disciplinarias y 2 fiscales”, agregó Soto.

Relacionados

Ministerio de la Igualdad

Noticias de hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad