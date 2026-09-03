Se revocaron 60 contratos firmados a última hora: vocero de Gobierno sobre Minigualdad

Desde el Gobierno nacional se refirieron al proceso liquidatorio del Ministerio de la Igualdad. En una primera medida, explicaron que en 10 días se han recuperado más de 20.000 millones de pesos.

“En apenas 10 días de liquidación recuperamos más de 20.000 millones anualizados, eso equivale a cerca de 6.600 auxilios de arrendamiento para familias damnificadas. Suprimimos los cinco viceministerios, ahorrando, de esa manera, 1.500 millones de pesos al año. Esta semana eliminaremos más de cuarenta cargos directivos con un ahorro de 12.000 millones de pesos al año”, dijo Miller Soto, Vocero del Gobierno.

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Soto también aseguró que se revocaron más de 60 contratos que se habrían firmado a última hora en el gobierno Petro.



“Una sola empresa concentraba más de 171.000 millones de pesos, mientras el año pasado apenas se ejecutó el 5% de la inversión. El último ministro aún no entrega las llaves de bodegas de cerca de 16.800 millones de pesos en mercancías de la DIAN. Por estas irregularidades, ya radicamos 13 denuncias: 6 penales, 5 disciplinarias y 2 fiscales”, agregó Soto.