Se trata de tener reglas claras: ministra de Comercio sobre nueva Ley de Licores

La ministra de Industria y Comercio, María Claudia Lacouture, aseguró que la nueva Ley de Licores aprobada este martes por el Congreso de la República, busca unos impuestos mucho más equitativos para los diferentes licores que se consumen en el país.



“Buscamos reglas de juego claras y estables, que el pago del impuesto se basado en el grado de alcohol y los más costoso paguen mayores impuestos”, señaló la ministra.



Frente a las críticas que ha tenido esta nueva Ley, Lacouture explicó que no se verán afectadas las retas departamentales y que la salud y la recreación serán los sectores más beneficiados en los departamentos.



“Es un proyecto que cumple con todas las normas legales y que va a ser beneficioso, no solo para Colombia sino para los licores que puedan tener un traslado, por ejemplo, los rones que eran vendidos en otros departamentos podrán ingresar a otros departamentos, se trata de tener reglas para que todos puedan participar”, señaló la ministra.



“De una u otra forma se sigue manteniendo la posibilidad de que los departamentos puedan seguir teniendo el control de su monopolio rentístico”, agregó la ministra.



Sobre el impuesto a la cerveza que finalmente no se dio, Lacouture señaló que esta bebida ya tiene un impuesto establecido por otra norma, razón por la cual no fue contemplada en esta nueva Ley.