Secuestro en Colombia cae 45% en 2026, tras cuatro años de repunte: van 238 víctimas

El secuestro en Colombia registra una disminución durante los primeros ocho meses de 2026 tras cuatro años de repunte, de acuerdo con las cifras preliminares del Ministerio de Defensa. Entre enero y agosto de este año fueron contabilizadas 238 víctimas de secuestro, frente a las 434 reportadas en el mismo periodo de 2025, lo que representa una reducción de 196 víctimas, equivalente al 45 %.

La reducción también se refleja en el número de casos. En los primeros ocho meses de 2026 se registraron 159 casos, mientras que en el mismo periodo de 2025 fueron 208. Es decir, hubo 49 casos menos, para una reducción del 24 %. La diferencia entre casos y víctimas evidencia que algunos hechos involucraron a más de una persona.

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El comportamiento mensual muestra que la mayor diferencia se presentó durante varios meses de 2026. En enero se pasó de 22 víctimas en 2025 a 43 en 2026, y en febrero, de 28 a 50. Sin embargo, desde marzo comenzó una reducción frente al año anterior: 43 víctimas en marzo, frente a 69; 32 en abril, frente a 39; 16 en mayo, frente a 39; 14 en junio, frente a 108; 22 en julio, frente a 43, y 18 en agosto, frente a 86.

El descenso es especialmente visible al comparar junio y agosto. En junio de 2025 se habían registrado 108 víctimas, mientras que en junio de 2026 fueron 14. En agosto, la cifra pasó de 86 a 18 víctimas.



Secuestro extorsivo también disminuye

El comportamiento es similar en la modalidad de secuestro extorsivo, aquella en la que la privación de la libertad tiene como propósito exigir dinero, utilidad o alguna contraprestación, según la definición incluida en la infografía.

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Entre enero y agosto de 2026 se registraron 156 víctimas de secuestro extorsivo, frente a 306 en el mismo periodo de 2025. La diferencia es de 150 víctimas menos, equivalente a una reducción del 49 %.

En esta modalidad, enero de 2026 comenzó con 29 víctimas, frente a 16 en 2025, y febrero registró 26 frente a 22. Desde marzo, sin embargo, las cifras fueron inferiores a las del año anterior: 43 frente a 52 en marzo; 21 frente a 31 en abril; 11 frente a 30 en mayo; 7 frente a 85 en junio; 15 frente a 33 en julio y 11 frente a 37 en agosto.