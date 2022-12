Senado aprueba proyecto de ley que amplía el pago de horas extras

El Senado de la República aprobó en último debate el proyecto de ley que amplía el pago de horas extras para los trabajadores colombianos, quedando establecido desde las nueve de la noche. Sin embargo, este texto debe ser conciliado con la Cámara de Representantes, teniendo en cuenta que esta lo aprobó desde las ocho de la noche.

El proyecto fue aprobado con una proposición conciliatoria, de autoría del senador Álvaro Uribe (Centro Democrático), la cual señala que no se debe desmontar lo que dice la ley con respecto a dominicales y festivos, sino que la jornada laboral ordinaria termine a las nueve, si está dentro de las horas de jornada extraordinaria tiene recargo de jornada ordinaria, si es horas extras tiene el recargo especial de horas extras.

Esta reforma tiene otros temas que se mantienen como la obligatoriedad de tener en las empresas un aprendiz del Sena por cada 20 empleados o pagar la cuota con que se alimenta el Fondo Emprender.

“Es una conciliación en un momento difícil del país que para unos puede ser un pequeño alivio para los trabajadores, no suficiente, y para otros es un daño a los empleadores, no tan grande como tuvo que ser”, explicó el ex presidente.

El Congreso definiría el futuro de esta reforma el próximo martes 20 de junio, día en que concluye el actual periodo legislativo.

Esta iniciativa es de autoría del representante Óscar de Jesús Hurtado (Partido Liberal) buscaba, sin embargo, que revivir el pago de horas extras a partir de las ocho de la noche, dominicales y festivos en el país.