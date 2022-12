Senador Álvaro Uribe plantea referendo “contra la laxitud del aborto”

Este miércoles, a través de su cuenta en Twitter, el senador Álvaro Uribe Vélez planteó un referendo “contra la laxitud del aborto” en el país.

"Debemos prepararnos para un referendo contra la laxitud en el aborto, ¿en qué queda el respeto a la vida?”, sostuvo el senador en la red social.

Debemos prepararnos para un referendo contra la laxitud en el aborto, en qué queda el respeto a la vida! — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) February 19, 2020

El pronunciamiento del senador del Centro Democrático se da en el marco de una discusión que inicia la próxima semana en la Corte Constitucional, cuya ponencia tiene el magistrado Alejandro Linares y que propone despenalizar el aborto en las primeras 12 semanas.

El texto de 112 páginas tuvo en cuenta varios conceptos pro y en contra que recibió la Corte Constitucional frente a la despenalización total del aborto.

No se han recibido los solicitados al Gobierno, como el de Ministerio de Justicia.

BLU Radio pudo establecer que este miércoles la Corte discutirá dos recusaciones en contra de los magistrados Antonio Lizarazo y Alejandro Linares. En caso de aceptarse por parte de la Sala Plena, estos dos magistrados quedarían separados de la discusión sobre el aborto en Colombia.

La próxima semana iniciarían formalmente los debates sobre este tema. Hasta el momento, hay algunos magistrados que apoyarían la ponencia de Linares, entre ellos Alberto Rojas Ríos y Antonio Lizarazo.

Plantón al frente de Corte como protesta

En diálogo con Mañanas BLU, Margarita Restrepo, congresista del Centro Democrático, sostuvo que algunos sectores harán un plantón este miércoles al frente de la sede de la Corte Constitucional en contra del aborto en Colombia.

“La idea es pronunciarnos y oponernos, de manera decidida, frente a lo que está pasando con el aborto en Colombia. Me opongo al aborto desde siempre, pienso que la vida se debe proteger desde el vientre y hasta siempre”, indicó.

La parlamentaria dijo que quieren “hacer un llamado a la Corte a la sensatez” para que “no se tomen decisiones en caliente y se estudie este tema a fondo y con la responsabilidad que merece”.

“No estoy de acuerdo con el aborto en ningún momento y tampoco estoy de acuerdo con las tres causales. Me parece que es una manera de permitir que el aborto se despenalice, entre comillas, en todas las causales porque cubre cualquier caso”, agregó.

“El plantón es proteger la vida, proteger al bebé y rectificar el valor de la vida (…) Hace 14 años la Corte despenalizó el aborto en tres causales especiales, pero la Corte no es la llamada a reglamentar ni hacer jurisprudencia al respecto”, manifestó.

“Quiero que permitan que el Congreso decida al respecto, nosotros somos los llamados a eso”, explicó la congresista.

Conservadores y Colombia Justa libre gustan de propuesta de Uribe

Desde el centro Democrático señalaron que ya se está trabajando para definir cómo sería este referendo, pero por el momento no hay una fecha clara, según dijo la senadora Paloma Valencia.

Partidos como el Liberal y Colombia Justa libre apoyan el referendo, según dijo el senador Eduardo Enriques Maya.

“Me gusta el referendo para que el pueblo sea el mejor juez en favor de los niños de Colombia”, dijo el conservador Eduardo Enrique Mayas.

El senador John Milton Rodríguez, copresidente del partido político Colombia Justa Libres, señaló que promoverá un gran referendo por la vida.

Aseguró que esta decisión no puede quedar en manos de algunos magistrados. “Donde sea la ciudadanía, donde sea la sociedad quien manifieste su decisión sobre este particular. Colombia es provida, le decimos no al aborto, vamos a defender, bajo todos los mecanismos constitucionales y legales, la defensa de la persona, desde su gestación hasta su muerte natural”, precisó.

