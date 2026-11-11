Servicios públicos en Colombia se cobrarían distinto: Gobierno propone eliminar los estratos

La forma de calcular los cobros en las facturas de servicios públicos en Colombia podría cambiar si se concreta la propuesta de eliminar el sistema de estratificación socioeconómica. Las bases del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de Abelardo De La Espriella proponen crear un nuevo mecanismo para identificar las condiciones económicas de los hogares y determinar cómo se distribuyen los subsidios y las contribuciones.

La iniciativa involucra los servicios de energía eléctrica, gas domiciliario, acueducto, alcantarillado y aseo. Su objetivo es que los beneficios económicos se asignen de acuerdo con los ingresos, la vulnerabilidad y la capacidad de pago de cada familia, en lugar de depender principalmente del estrato de la vivienda.

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La propuesta también reconoce que el sistema actual puede generar errores: hogares que reciben subsidios sin necesitarlos y familias vulnerables que quedan excluidas de estos beneficios por las características de la zona donde viven.

¿Cómo cambiarían los cobros de los servicios públicos si eliminan los estratos?

Las bases del Plan Nacional de Desarrollo plantean que el Departamento Nacional de Planeación (DNP), junto con los ministerios de Hacienda, Minas y Vivienda, el DANE y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, trabajen en la actualización del mecanismo de estratificación.

Factura de energía. Foto: suministrada.

El documento propone articular progresivamente la información socioeconómica de los hogares con registros administrativos, variables catastrales y datos disponibles en el Registro Universal de Ingresos.

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También señala que se diseñará y validará una metodología, además de realizar pruebas piloto para implementar el modelo. Por lo tanto, no se trata de un cambio inmediato en las facturas ni de una eliminación del sistema que ya esté en funcionamiento.

¿Quiénes podrían pagar más o recibir mayores subsidios?

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Uno de los principales cambios estaría en la relación entre el lugar de residencia y la capacidad económica de sus habitantes.

Por ejemplo, un hogar con ingresos medios o altos que viva en una vivienda clasificada actualmente en estrato dos podría dejar de recibir los subsidios asociados a esa clasificación.

En sentido contrario, una familia con ingresos bajos que habite una vivienda ubicada en un sector de estrato alto podría acceder a un alivio en el pago de los servicios, si la nueva metodología determina que cumple las condiciones.

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La propuesta busca reducir los errores de inclusión y exclusión en la asignación de subsidios. Sin embargo, las bases del Plan Nacional de Desarrollo todavía no establecen los porcentajes de los nuevos cobros, las tarifas que se aplicarían ni una fecha para implementar el modelo.

Por ahora, el Gobierno plantea desarrollar la metodología y realizar pruebas antes de avanzar hacia una transformación del sistema de estratificación y de la distribución de los subsidios.