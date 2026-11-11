En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Caracol Televisión
Primera dama de Uribia
Ataque en RCN
Aeropuerto El Dorado

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Temblor sacudió la frontera entre Colombia y Panamá este miércoles: esto reportó el SGC

Temblor sacudió la frontera entre Colombia y Panamá este miércoles: esto reportó el SGC

El movimiento telúrico fue registrado durante el mediodía de este miércoles y tuvo una profundidad superficial, según el boletín actualizado de la entidad.

Temblor sacudió la frontera entre Colombia y Panamá este miércoles
El sismo se sintió en los dos países.
Foto: SGC
Por: Nataly Barrera
|
Actualizado: 11 de nov, 2026

Un nuevo evento sísmico fue reportado en la región fronteriza entre Colombia y Panamá durante el mediodía de este miércoles 11 de noviembre.

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp

De acuerdo con el boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 3.5 y fue registrado a las 12:36 p. m., hora local.

Últimas noticias

Frutas y verduras
Primicia
Nación

Productores de frutas y verduras piden tumbar aumentos al IVA por 'inconstitucionales'

terremoto en Pereira.jpg
Nación

Pereira tendrá un segundo Día Cívico para ayudar a los afectados por el terremoto, ¿cómo participar?

Publicidad

Según la información publicada por la entidad, el sismo tuvo una profundidad superficial, una característica que indica que el movimiento se originó a poca distancia de la superficie terrestre.

El evento fue localizado en la zona denominada Panamá-Colombia, región fronteriza, un área de interés para el monitoreo sísmico debido a la actividad tectónica que se presenta en esta parte del continente.

El reporte fue difundido a través de los canales oficiales del SGC, que mantiene un seguimiento permanente de los movimientos telúricos registrados en el territorio nacional y las zonas cercanas. La entidad también cuenta con herramientas para que los ciudadanos informen si percibieron algún movimiento durante el evento.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

¿Cómo reportar si sintió el temblor?

Tras el registro del movimiento telúrico, el Servicio Geológico Colombiano invitó a las personas que hayan sentido el sismo a reportarlo a través de su plataforma Sismo Sentido.

Publicidad

Este mecanismo permite recopilar información de los ciudadanos sobre la percepción de los movimientos telúricos en diferentes lugares. Los datos suministrados ayudan a las autoridades a conocer cómo se sintió un evento sísmico y cuáles fueron las zonas en las que pudo percibirse.

Para realizar el reporte, los interesados pueden ingresar a la página oficial sismosentido.sgc.gov.co y diligenciar el formulario correspondiente.

Publicidad

Es importante tener en cuenta que los sismos son fenómenos naturales que no se pueden predecir con exactitud. Por esta razón, las autoridades recomiendan mantener presentes las medidas de prevención y preparación ante posibles emergencias.

El Servicio Geológico Colombiano continúa monitoreando la actividad sísmica y actualizando la información sobre los eventos registrados, por lo que recomienda consultar sus canales oficiales para conocer nuevos reportes y datos relacionados con los movimientos telúricos.

Relacionados

Panamá

Temblor hoy

Sismo hoy

Servicio Geológico Colombiano - SGC

Publicidad

Publicidad

Publicidad