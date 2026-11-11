Pereira tendrá un segundo Día Cívico para ayudar a los afectados por el terremoto, ¿cómo participar?

Pereira tendrá un segundo Día Cívico el próximo sábado 14 de noviembre, una iniciativa que busca movilizar la solidaridad ciudadana, apoyar a los negocios locales y contribuir a la recuperación de las comunidades afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

La convocatoria es impulsada por la plataforma Ayuda y busca que tanto los habitantes de la capital de Risaralda como las personas que se encuentran fuera de la ciudad se vinculen a las diferentes actividades.

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En entrevista en Mañanas Blu, Ana Isabel López, cofundadora de esta jornada y de la plataforma Ayuda, destacó los resultados de la primera edición, realizada el pasado 10 de octubre. Según explicó, durante esa jornada se logró recaudar 132 millones de pesos para la Fundación Malabareando las Calles y se organizaron 25 convites, es decir, actividades solidarias distribuidas en diferentes sectores de Pereira.

"Fue un día increíble", recordó López, quien aseguró que las expectativas para esta segunda convocatoria son altas. La iniciativa busca demostrar que existen diferentes formas de contribuir a la recuperación de la ciudad y que la solidaridad puede expresarse a través de acciones cotidianas.



Terremoto en Pereira Foto: AFP

¿Cómo participar en el segundo Día Cívico en Pereira?

La cofundadora explicó que los ciudadanos pueden vincularse a través de la plataforma Ayuda, que cuenta con un mapa interactivo en el que aparecen diferentes puntos de la ciudad y las actividades programadas para la jornada.

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A través de esta herramienta, las personas podrán identificar los convites en los que desean participar y elegir cómo quieren aportar: mediante donaciones económicas, ofreciendo su tiempo o consumiendo productos y servicios de los negocios pereiranos.

"Cada persona puede mirar a qué convite quiere ir y si quiere donar dinero, si quiere donar tiempo o si quiere consumir local", explicó Ana Isabel López.

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La invitación también está dirigida a quienes viven fuera de Pereira, pues una de las principales necesidades de la ciudad es recuperar su actividad económica. Por eso, quienes no puedan desplazarse hasta la capital de Risaralda pueden apoyar comprando productos y servicios de establecimientos locales que ofrecen sus alternativas de venta por internet.

"Una ciudad que está en herida no está muerta. Pereira tiene negocios, tiene un montón de actividades este fin de semana, y hay mil maneras de salir y apoyar", manifestó la cofundadora.

Durante la entrevista, López también hizo un llamado a mantener la solidaridad con las organizaciones sociales que trabajan en la región, pues, aunque reconoció el respaldo recibido por parte de empresas y diferentes entidades después de la emergencia, advirtió que todavía existen muchas necesidades.

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Uno de los casos que mencionó fue el de la Fundación Malabareando las Calles, organización que atiende a 87 niños en condición de calle y cuya sede resultó destruida por el terremoto.

De acuerdo con López, la fundación perdió el espacio donde desarrollaba sus actividades y ahora busca recaudar recursos para reconstruirlo y continuar con su labor social.

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"Hay un montón de fundaciones locales que en este momento se están quedando sin recursos para operar y seguir su ayuda constante a las comunidades más necesitadas", advirtió.

Por esta razón, invitó a las personas que se encuentran fuera de Pereira a consultar las redes sociales de la Fundación Malabareando las Calles, donde pueden encontrar información sobre las donaciones y una campaña de recolección de fondos que adelanta la organización para reconstruir su sede.

La cofundadora insistió en que la recuperación de Pereira no depende únicamente de las ayudas entregadas durante los primeros días de la emergencia, sino también del acompañamiento que puedan recibir los comerciantes, las fundaciones y las comunidades que todavía enfrentan sus consecuencias.