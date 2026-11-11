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Blu Radio  / Nación  / Productores de frutas y verduras piden tumbar aumentos al IVA por 'inconstitucionales'
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Productores de frutas y verduras piden tumbar aumentos al IVA por 'inconstitucionales'

Según Asohofrucol, el incremento al IVA reducirá hasta en un 18 % el consumo de frutas y verduras.

Frutas y verduras
Blu Radio
Foto: AFP
Por: Marcela Peña
|
Actualizado: 11 de nov, 2026

Subir el IVA a las frutas frescas, a las verduras y a los insumos para producirlas va en contra de dos artículos de la Constitución y, por eso, hay que eliminar esa propuesta de la ley de rescate económico, aseguró Asohofrucol en una carta enviada al Congreso. Esta petición sobre el IVA a frutas y verduras llega en pleno debate de la reforma.

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En la comunicación, el gremio argumenta que el incremento iría en contra de la declaratoria del derecho humano a la alimentación y de los derechos del campesinado como parte de la Constitución. Ambos asuntos están en los artículos 64 y 65 de la Constitución, que fueron modificados hasta su redacción actual durante el gobierno de Gustavo Petro.

Frutas y verduras en la nevera
Frutas y verduras.
Foto: Freepik

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"Cualquier medida que aumente su precio final y reduzca su accesibilidad económica debe analizarse, no solamente desde una perspectiva tributaria, sino también desde una perspectiva constitucional y de derechos humanos", advirtió Asohofrucol.

Los cálculos del gremio apuntan a que el incremento del IVA final y del IVA en insumos como semillas y fertilizantes puede reducir el consumo de estos alimentos entre un 4 % y un 18 %.

Entre las peticiones al Congreso también está la convocatoria a una "Mesa Técnica Nacional" con participación de los gremios agropecuarios, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la DIAN y las organizaciones de productores.

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El Gobierno ha defendido su propuesta de aumento diciendo que el IVA se devolverá a hogares de menores ingresos y que es injusto subsidiar el consumo de los hogares más ricos.

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