Un millón de productores de frutas y verduras se oponen al alza del IVA: Asohofrucol

Un millón de productores de frutas, verduras y hortalizas se oponen a la propuesta de aplicar un IVA del 19 % a estos alimentos dentro de la Ley de rescate económico. Álvaro Palacio, presidente de Asohofrucol, advirtió que la medida aumentaría los costos de producción, reduciría la oferta nacional y terminaría afectando el precio que pagan los consumidores.

En entrevista, el dirigente gremial explicó que el impacto no se limitaría al valor de los productos, pues también alcanzaría los insumos y los servicios de asistencia técnica que reciben los campesinos. “Todo subiría el 19 %: todas las frutas y las hortalizas”, afirmó.

Publicidad

Palacio señaló que el sector está integrado principalmente por pequeños productores que enfrentan dificultades de acceso a vías, asistencia técnica y otros servicios necesarios para desarrollar su actividad.

Álvaro Palacio Peláez, presidente de Asohofrucol Asohofrucol

¿Por qué Asohofrucol rechaza el IVA del 19 % a frutas y verduras?

El presidente del gremio sostuvo que el incremento también encarecería los servicios de los técnicos que trabajan en el campo y afectaría la capacidad de producción. Como consecuencia, advirtió sobre posibles efectos en la soberanía y la seguridad alimentaria.

“Esto va a afectar la producción de frutas y hortalizas en Colombia y nos va a afectar demasiado”, señaló.

Publicidad

Entre los productos que podrían verse afectados mencionó el tomate, la cebolla, el plátano, el aguacate, el pepino, el ajo, la piña y el limón. Según Palacio, el subsector cuenta con cerca de 1,1 millones de hectáreas sembradas, principalmente en manos de pequeños productores.

También citó cifras del Dane para señalar las dificultades de asistencia técnica en el campo: “El 85 % de la población rural no recibe asistencia técnica”.

Publicidad

¿Cuánto podrían subir los precios del tomate y otros alimentos?

Palacio utilizó como ejemplo una compra de tomate que actualmente cuesta 10.000 pesos. Con el aumento propuesto, estimó que podría llegar a unos 12.000 pesos. Sin embargo, advirtió que el encarecimiento podría superar el porcentaje del impuesto si disminuye la producción y se reduce la oferta.

“Cuando haya escasez de tomate, ya no va a comprar 10.000, sino que le alcanzará para 5.000 pesos”, afirmó.

Publicidad

El dirigente gremial también cuestionó que no se haya consultado al sector antes de plantear la medida. “Con el sector agrícola no puede haber punto medio. El Estado tiene la obligación constitucional de proteger la producción de alimentos”, sostuvo.

¿Qué le pide Asohofrucol al Gobierno?

Publicidad

Palacio anunció que el gremio elaboró un documento con cifras y estimaciones sobre los efectos de la propuesta, respaldado por productores de distintas regiones. El texto será enviado a los ministerios de Hacienda y Agricultura, así como al Congreso.

Aunque reconoció la necesidad de adoptar medidas para atender la situación fiscal del país, pidió que estas no afecten a los productores ni a los técnicos que prestan asistencia en el campo.

“Este Gobierno no puede afectar a los productores de frutas ni a los técnicos que prestan asistencia técnica en el campo colombiano”, concluyó.