SHARP, la alianza que busca responder con rapidez a las crisis por conflicto y desastres en Colombia

El Consejo Danés para Refugiados y siete organizaciones humanitarias más presentaron oficialmente el Consorcio SHARP, una alianza creada para brindar respuestas rápidas e integrales a las comunidades afectadas por el conflicto armado y las emergencias naturales en Colombia.

Durante el lanzamiento, Yann Cornic, director del Consejo Danés para Refugiados en Colombia, explicó que SHARP —“Respuesta donde se necesita”— reúne a ocho organizaciones, seis nacionales y dos internacionales, con el propósito de fortalecer la capacidad de atención en territorios que enfrentan graves afectaciones humanitarias.

La iniciativa concentra sus acciones en Arauca, Norte de Santander, Bolívar, Chocó, Cauca y Nariño, departamentos donde persisten situaciones de desplazamiento forzado, confinamiento de comunidades y emergencias derivadas de fenómenos naturales como inundaciones. Según Cornic, la alianza busca ofrecer una respuesta rápida y coordinada frente a estos eventos, aprovechando la experiencia acumulada por las organizaciones participantes durante décadas de trabajo en terreno.

Aunque no se precisó una cifra de inversión, el directivo destacó que el principal aporte del proyecto radica en la capacidad humana y operativa de las organizaciones vinculadas, que cuentan con equipos consolidados y presencia permanente en las regiones priorizadas.



Uno de los avances de esta segunda fase del consorcio es la ampliación de la atención hacia el sector salud. Para ello se integraron organizaciones especializadas como Barco Hospital San Rafael, con el objetivo de ofrecer una respuesta más integral a las necesidades de las comunidades afectadas.

Cornic también señaló que, aunque el Consorcio SHARP comenzó operaciones hace nueve meses, las entidades que lo conforman tienen trayectorias de hasta 30 años en los territorios. En ese periodo, la alianza ha logrado asistir a más de 30.000 personas mediante acciones de protección, acceso a servicios básicos y atención humanitaria.

Con esta apuesta, SHARP busca consolidar un modelo de atención que combine la experiencia internacional con el conocimiento de las organizaciones locales para llegar de manera más efectiva a las poblaciones que enfrentan las mayores necesidades humanitarias del país.