Colombia entra en vigilancia por temporada de ciclones: prevén hasta 14 tormentas tropicales

Con el inicio oficial de la temporada de ciclones tropicales este 1 de junio, Colombia activó el monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas y oceánicas que podrían dar origen a tormentas y huracanes durante los próximos seis meses. La temporada se extenderá hasta el 30 de noviembre y, aunque las proyecciones indican una actividad menor a la registrada el año pasado, las autoridades mantienen la alerta y los mecanismos de preparación en las regiones más vulnerables.

Según las estimaciones de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), durante este periodo podrían formarse entre ocho y catorce tormentas tropicales en la cuenca del Atlántico. De ese total, entre tres y seis alcanzarían la categoría de huracán, mientras que entre uno y tres podrían convertirse en huracanes mayores, es decir, de categoría tres, cuatro o cinco.

Ante este panorama, la Mesa Técnica de Alerta por Ciclones Tropicales, integrada por la UNGRD, el IDEAM, la DIMAR, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Aeronáutica Civil, anunció que el país entra en estado informativo, una fase que contempla el seguimiento constante de las condiciones océano-atmosféricas y la emisión de reportes oficiales para anticipar cualquier amenaza.

Las autoridades explicaron que, aunque no se espera una temporada tan intensa como la de 2025, los ciclones tropicales continúan representando riesgos importantes para las comunidades costeras y las zonas montañosas expuestas a lluvias extremas. Entre los principales peligros se encuentran inundaciones, crecientes súbitas de ríos, deslizamientos de tierra, fuertes vientos y afectaciones a la navegación marítima.



Como parte de las acciones preventivas, durante los últimos meses se realizaron jornadas de capacitación y fortalecimiento institucional en San Andrés y Providencia, La Guajira, Magdalena, Atlántico, Bolívar y Cesar. Además, se incluyeron municipios ubicados en el área de influencia de la Sierra Nevada de Santa Marta debido a su susceptibilidad frente a emergencias asociadas a fenómenos ciclónicos.

Las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo hicieron un llamado a gobernaciones, alcaldías y organismos de socorro para actualizar sus planes de contingencia y fortalecer los sistemas de alerta temprana. A la ciudadanía le recomendaron mantenerse informada únicamente a través de los boletines oficiales y seguir las orientaciones de las autoridades en caso de presentarse alguna amenaza durante la temporada.