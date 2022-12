Si el martes no hay clases, se suspenderá el semestre: rectora de la Nacional

Algunos edificios de la Universidad Nacional se encuentran bloqueados por cuenta de estudiantes que se tomaron también la sede principal en dónde se encuentra la oficina de la rectora, Dolly Montoya.



Al respecto, Montoya fue clara y dijo que si los estudiantes no desisten del bloqueo no habrá más diálogo. Además, dio un ultimátum: si el martes los estudiantes no deciden regresar a clases, se tomarán decisiones en la vía de suspender el semestre académico en cada una de las nueve sedes de la universidad.



“Los estudiantes creen que solamente existe la sede de Bogotá. Yo he estado en Palmira, Manizales y Medellín. He estado en las asambleas. La oficina de la rectoría ha estado abierta, pero no vamos a aceptar que bloqueen edificios y que haya violencia. No vamos a regresar a ese momento oscuro de la Universidad Nacional. Y si el martes los estudiantes no regresan a clases vamos a tomar decisiones porque no podemos aplazar más. Esto será por sedes, no de forma general”, explicó la rectora.

La rectora agregó que ya se han empezado a dar hechos de violencia en algunas sedes, especialmente en Medellín: “Hay estudiantes que deciden bloquear, pero hay otros que no y por eso surgen confrontaciones”.



La diferencia entre una suspensión y una cancelación es que si se suspende el próximo año puede haber plazo para que los estudiantes adelanten las clases. Una cancelación significa perder definitivamente el semestre, y comenzar de cero.



Finalmente, la rectora insistió en que la reunión con el presidente Iván Duque fue afortunada para la política pública del país y que hace 20 años un presidente no recibía a todos los rectores de las públicas en Palacio.



Las movilizaciones estudiantiles continúan, mientras que la mesa con el Ministerio de Educación está suspendida porque, según los estudiantes, el Gobierno dijo que no pueden realizar ningún compromiso adicional. Hay que recordar que el presidente se comprometió a entregar para las universidades un IPC más tres puntos para el 2019 y más de un billón de regalías para infraestructura.