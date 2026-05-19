"Si esto nos pasaba a nosotros, ¿qué garantías tiene la comunidad?”: senador López tras ataque

Momentos de tensión se vivieron este martes 19 de mayo en la vía Panamericana, en el departamento del Cauca, luego de un ataque atribuido a disidencias de las Farc contra el esquema de seguridad del senador del Pacto Histórico, Alexander López, quién regresaba de un acto político en la región.

El congresista relató en entrevista con Recap Blu que hombres armados interceptaron varios vehículos cerca de un túnel, en un sector donde, según dijo, “siempre salen en el mismo sitio”. El hecho dejó a uno de sus escoltas retenido por varios minutos y a los ocupantes de la caravana en medio de disparos de fusil.

“Arrancaron a fusil”: así fue el ataque en la vía Panamericana

De acuerdo con el senador, más de 10 hombres armados, vestidos con prendas similares a las de las Fuerzas Militares, bloquearon el paso de los vehículos y comenzaron el ataque armado.



“Arrancaron a fusil. El vehículo mío fue atacado a disparos”, contó el congresista, quien explicó que por motivos de seguridad decidió movilizarse en un carro diferente al de su esquema principal.

El senador detalló que viajaba junto al senador Kevin Gómez, quien acompañaba un acto de campaña presidencial de Iván Cepeda y de la mayor Aida Quilcué, cuando ocurrieron los hechos en la vía Panamericana.

Publicidad

El dirigente aseguró que en el vehículo atacado viajaba únicamente su conductor y un escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Según su versión, los hombres armados preguntaban insistentemente: “¿Dónde está el jefe?”.

Aunque el escolta fue retenido y golpeado por algunos minutos, logró escapar en medio de la confusión. “Gracias a Dios está sano y salvo”, afirmó el dirigente, quien indicó que el uniformado fue rescatado posteriormente por el Ejército y trasladado a Popayán.

Además del vehículo del senador, también fue hurtada la camioneta del alcalde de Santander de Quilichao, que transitaba por el mismo corredor vial en ese momento.

Publicidad

“Las disidencias no pueden seguir llenando de miedo al país”

Tras el ataque, el congresista cuestionó las condiciones de seguridad en el Cauca y pidió una reacción inmediata del Gobierno Nacional para proteger a las comunidades y garantizar la movilidad en la vía Panamericana.

“Las disidencias de las Farc no pueden seguir llenando de miedo a nuestro pueblo”, afirmó el senador, quien también reveló que habló con el ministro de Defensa para exigir mayor presencia de la fuerza pública en la zona.

El dirigente aseguró sentirse “muy molesto” por lo sucedido y lanzó una advertencia sobre la situación de orden público en el departamento. “Si esto nos pasaba a nosotros, que éramos senadores de la República y andábamos en carros blindados, ¿qué garantías iban a tener las comunidades?”, cuestionó.

Finalmente, confirmó que este miércoles se realizará un consejo de seguridad en Popayán para evaluar lo ocurrido y definir nuevas medidas frente a las amenazas de grupos armados en el Cauca.