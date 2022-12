Si falla reincorporación vamos a maldecir día que se firmó el acuerdo: Henry Acosta

Luego de que esta semana la ONU ratificara el desarme de la guerrilla de las Farc, luego de más de 50 años de conflicto, uno de los protagonistas del proceso de paz habla en El Radar sobre las claves de cara al posconflicto.

Se trata de Henry Acosta, empresario quindiano quien fue enlace entre la guerrilla de las Farc y el Gobierno durante las primeras fases de los diálogos con esa guerrilla, quien contó en diálogo con Blu Radio que el evento del 27 de junio en Mesetas “fue impactante ver a Timoleón Jiménez, hoy Rodrigo Londoño, anunciar el adiós para siempre a las armas”.

Asegura que desde el inicio de su intervención para que se gestarán los acuerdos, incluso en el Gobierno Uribe, pensó que era posible que se firmara un acuerdo y las Farc dejarán las armas. “Hay que decirlo, esto se gestó mucho antes de que Alfonso Cano fuera comandante general de las Farc”.

Cuenta Acosta que “el 16 de junio de 2006, cuando Manuel Marulanda era el comandante general, le manda un mensaje al presidente Álvaro Uribe que yo le di de forma verbal. Siempre creí, desde esa época, con Manuel Marulanda, Alfonso Cano y sigue con esa tarea. Ellos pensaban que tenían la decisión de llegar al diálogo, a la negociación de las causas políticas, sociales y económicas del conflicto. Las Farc pensaron que no era posible buscar un país socialista ni la toma del poder, sino negociar el conflicto interno armado”.

Opinó también que ahora, para que la paz sea duradera y en Colombia cese la violencia, “falta la JEP, se ha dicho que está demorada y se aplazó para el 20 de julio. Justicia transicional significa tribunal, unidad nacional investigativa, cuerpo élite de la Policía, para juzgar delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra de todos los actores del conflicto interno armado colombiano”.

Además, no olvidó que falta la reincorporación total de la guerrilla, pues “si no se reincorporan de una manera digna, social y económicamente, a esos 14.000 o 15.000 insurgentes. Si eso no se hace rápidamente, hasta me da miedo hablar de eso, corremos el serio riesgo de tener 400 o 500 bandas en todo el país y, decía Romaña, vamos a terminar maldiciendo el día que se firmó el acuerdo final porque era mejor haber tenido 80 frentes, columnas y bloques con mando único”.

“Para mí la reincorporación, como lo es para muchos otros que hemos estado en este proceso, es el punto crucial, porque eso significa que esta gente se pone a hacer lo que han sabido hacer 20 y 30 años en la guerrilla, dar gatillo”, finalizó.