Si no es ahora, Angelino Garzón aspirará en 2018 a cargo de elección popular

lo favorezca -por no haber renunciado a tiempo al partido de La U- para postularse a cargos de elección popular para 2015, lo hará en 2018.

Esta es la carta de Garzón:

“A los amigos, amigas y contradictores políticos fraternalmente les manifiesto que estamos en el tiempo de saber esperar”.

Considero que es el tiempo de saber esperar pacientemente el fallo del Consejo Nacional Electoral sobre mis posibilidades de presentarme como candidato a la Alcaldía de Bogotá o de Cali, por un partido político diferente al Partido de La U o por éste último, de acuerdo a la Ley de Partidos.

En lo personal, por mi experiencia social y en el sector público, no niego que me gustaría ser candidato a Bogotá o Cali, sin embargo también tendré que esperar la decisión del Congreso de la República sobre el futuro del proyecto de ley de unificación electoral, presentado por el Señor Presidente de la República. Como éstas decisiones no dependen de mí, sino de otros, en el marco de la Constitución Nacional l s debo acatar y respetar.

Una vez más, manifiesto que si el fallo del Consejo Nacional Electoral y la decisión del Partido de La U me favorecen y al mismo tiempo se aprueba la ley de unificación electoral, no presentaría mi nombre para ser candidato a Bogotá o Cali, porque no estoy dispuesto a avalar la unificación de las elecciones nacionales, locales y regionales, ya que considero que la misma, está en contravía de la búsqueda de la paz, del desarrollo de la democracia local y de la lucha contra las prácticas clientelistas y de compra y venta de votos.

Si al final de cuentas, por razones legales no puedo ser candidato a la Alcaldía de Bogotá o Cali, no descarto ser candidato a un cargo de elección popular en el 2018.

Mientras tanto la vida continua y por eso no voy a suspender ninguna de mis actividades. En tal sentido, me permito invitar a todas las personas de la diversidad política y social, al diálogo que vamos a desarrollar el día martes 25 de noviembre en Bogotá, en la Sociedad de Ingenieros ubicada en la Carrera 4 Número 10 – 41 a las 6:00 pm sobre el tema “Bogotá, ciudad región, diversa y sostenible” y el día martes 2 de diciembre a las 6:00 pm en Cali en el Gran Salón del Hotel Intercontinental de la Avenida Colombia Número 2-72, sobre “Cali ciudad amable, diversa y del pacifico colombiano”.

Una vez más me ratifico en la idea de contribuir a la unidad de la izquierda, del centro y de la derecha política, que es fundamental para materializar un gran pacto político y social de compromiso por el presente y el futuro de Bogotá, de Cali y de Colombia.

Fraternalmente,

Angelino Garzón