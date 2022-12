Si salía me moría y si me quedaba me ahogaba: colombiana sobreviviente al Haiyan

Lina Calle , quien lleva tres años viviendo en Filipinas, relata en Mañanas BLU cómo logró sobrevivir luego de tres días desaparecida al tifón Haiyan , que ha cobrado la vida de más de 10 mil personas.

Publicidad

“Mi casa se inundó, no sabía qué hacer, si salía el viento me podía matar y si me quedaba me podía ahogar, tuve suerte porque la casa de mi vecino era muy alta”, afirmó en Blu Radio.

Cuenta que estuvo tres días desaparecida porque se le descargó el celular y solo hasta ahora, con una planta eléctrica y la señal restablecida, pudo llamar a Colombia.

Publicidad

Calle afirmó que se encuentra en buen estado y que a pesar de las dificultades ha logrado abastecerse de comida y agua , “que es lo importante”. “Hay grandes filas para comprar pan y para el único cajero automático”, comentó.

Publicidad