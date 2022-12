SIC da razón a Caracol TV en litigio por uso indebido de imágenes de Eliminatoria

El principal argumento de la SIC es que a pesar de que las imágenes se hayan transmitido meses después de que terminara la eliminatoria, en enero de 2014 en el programa Loca Pasión, sí hubo una ventaja competitiva de Telmex que además no solicitó previa autorización para el uso de esas imágenes que a Caracol Televisión le costaron millones de dólares, por sus derechos de transmisión.



A pesar de que Telmex había apelado el derecho a la información al usar estas imágenes, para la SIC el valor noticioso ya no era tal puesto que las imágenes fueron usadas meses después de que se hubiera producido la noticia de la clasificación de Colombia al mundial y usaron más del tiempo permitido. En estos caso, el uso de un gol, por ejemplo, es permitido como ocurre cada semana en el fútbol colombiano, lo que no es permitido es el uso de, por poner un ejemplo, toda una jugada dentro del partido de fútbol.



Telmex apeló esta decisión de la Superintendencia y tiene hasta hoy viernes para presentar su sustento jurídico, que deberá resolver en segunda instancia el Tribunal Superior de Bogotá.