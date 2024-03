Siga aquí en vivo la posesión de la nueva fiscal Luz Adriana Camargo

Este viernes 22 de marzo el presidente Gustavo Petro posesiona a Luz Adriana Camargo como la nueva fiscal general de la Nación en el Palacio de Nariño.

Han pasado 3 meses desde la entrevista que realizó la Corte Suprema de Justicia a la terna a fiscal que presentó el presidente Gustavo Petro. Finalmente los 23 magistrados, tras una accidentada elección el pasado 12 de marzo, decidieron darle su voto de confianza para ser la cabeza del ente investigador.

“En 1987 llena de temores emprendí mi camino en la rama judicial en un juzgado de Paloquemao en Bogotá, hoy 37 años después no he dejado de soñar, no pensé llegar hasta acá, el ente acusador de mi país", sostuvo la nueva fiscal.

Siga aquí la posesión de la nueva fiscal:

