Creí prudente guardar silencio: Ángela María Buitrago habló de protestas en elección de fiscal

En entrevista con Blu Radio, la ternada Ángela María Buitrago se refirió a la reciente elección de la nueva fiscal general de la Nación, en la quinta votación de la sala plena, en la que salió victoriosa Luz Adriana Camargo.

Buitrago destacó que todas las candidatas eran personas con experiencia en el ámbito judicial y la elección de Luz Adriana Camargo puede proporcionar una transición positiva, dada su trayectoria en la Corte y la Fiscalía.

En cuanto a los acontecimientos recientes en el Palacio de Justicia y las manifestaciones, señaló que mantuvo silencio debido a la falta de una posición pública en ese momento. Sin embargo, como ciudadana, expresó que la violencia no es apropiada y abogó por el diálogo para abordar la polarización en el país.

Enfrentamientos en Bogotá en marchas del 8 de febrero Foto: captura de video

“Cualquier presión a la justicia es indebida, pero, independientemente de eso, yo creí prudente guardar silencio porque nosotros en ese momento ni teníamos una posición pública ni podíamos esgrimir ninguna posición frente al hecho, dado que éramos simplemente tres ciudadanas que estábamos postuladas”.

Publicidad

Otro de los retos importantes que va a tener la nueva fiscal, según Buitrago, está el de recuperar la confianza de la institución.

“La Fiscalía hoy en día tiene un gran problema y es el de credibilidad por el bajo rendimiento, por las grandes falencias que tiene en términos de no producir investigación, de no dar resultados, pero sobre todo el tema de que todos los días ves cómo se extienden los grupos criminales a través del país. La extorsión ha subido, el secuestro, la desaparición forzada, el desplazamiento, absolutamente todo, y esto, necesita ir de la mano no solo de la Fiscalía General, esto es una política pública”.

Publicidad

En relación con el choque de poderes entre el ejecutivo y el fiscal anterior, Francisco Barbosa, subrayó la importancia de que la Fiscalía no se convierta en un actor político. Afirmó que el fiscal debe centrarse en investigar y acusar, evitando generar conflictos políticos que polaricen aún más a la sociedad.

Sobre la coordinación con otras instituciones y las reformas legislativas, Buitrago destacó que la Fiscalía debe estar presente y coordinarse, sin perder autonomía, para evitar posibles lesiones a la institución.