Sin acuerdo se levantó mesa de diálogo entre Gobierno y Fecode

La ministra de Educación, Yaneth Giha, explicó que se le propuso a Fecode continuar las conversaciones durante el fin de semana, sin embargo, la federación dijo que se sentará en la mesa el próximo martes.

"No creemos que sea la respuesta adecuada si tenemos afán todos. Deberíamos tener afán todos por solucionar esta situación y aquí pareciera que Fecode no tiene ese afán y no tiene la urgencia, ni le está dando la importancia a esta situación para poder avanzar", cuestionó la ministra.

Giha insistió en que el Gobierno está proponiendo, de forma responsable, una bonificación que se adecúa a las posibilidades del país.

"El llamado a Fecode es a que mañana vuelvan a la mesa, aquí estaremos esperándolos a partir de las 8 de la mañana, así se los hemos planteado, pero ellos nos han hecho saber que solamente volverán el martes en la tarde ", dijo la jefe de la cartera educativa.

Fecode, por su parte, explicó que su comité ejecutivo no está completo en Bogotá, lo que impide continuar los diálogos este fin de semana.