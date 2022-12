Sin educación nunca vamos a tener un país desarrollado: Isabel Segovia

sobre los temas de Gobierno que serán prioridad en caso que los colombianos elijan a exalcalde como presidente de Colombia.

Segovia empezó hablando del por qué aceptó la propuesta de Enrique Peñalosa de ser su fórmula vicepresidencial asegurando que “siempre me gustó su forma de hacer política y sé que de su lado podremos hacer realidad todas las propuestas que tenemos, especialmente las de educación”.

Agregó que la oportunidad le pareció especial para desarrollar la temática en la que “siempre me he especializado porque definitivamente sin educación, nunca tendremos un país justo y equitativo”.

Sobre las encuestas, dijo que “sirven para organizarse mejor” pues son un indicativo de lo que los colombianos “quieren para mejorar su vida”. Aseguró que si bien los sorprendió “la subida que tuvimos al principio, también el bajonazo que hubo” pero afirmó que aún quedan tres semanas para las elecciones “en las cuales todo puede pasar”.

Del expresidente Álvaro Uribe, aseveró que “fue un mandatario que hizo el trabajo que los colombianos le pidieron que hiciera” sin embargo, aseguró que la reelección del ahora senado electo “le costó mucho al país”.

Expresó su preocupación por el daño “que se le hizo al país al elegir por segunda vez a Uribe pues en ese mandato él trabajo un poco más amarrado a diferencia de la libertad con la que lo hacía en su primer periodo”.

Habló sobre su trabajo como viceministra de Educación, durante el Gobierno de Álvaro Uribe, asegurando que “fue una labor muy gratificante en la que aprendí mucho de las personas que me rodeaban y además pude ayudar a los demás”.

Fue clara al afirmar que la Alianza Verde no va a hacer ningún tipo de alianza ni con otros partidos o representantes de otras colisiones pero “definitivamente si quiero que quede clara la idea que todos los ciudadanos están invitados a unirse a nosotros porque esa es la idea”.

Declaró que el tema de la primera infancia será, en caso de ganar, esencial en el plan de Gobierno pues “debemos garantizar que alguien responda por los niños por lo que queremos darle una institucionalidad clara al tema” para que sea algo que se pueda sostener en el tiempo.

Del tema de la educación dijo que “es un algo que debe tener políticas prioritarias para poder tener cambios significativos” y evitar que se sigan presentando resultados como el de “las últimas pruebas PISA”.

Aseguró que es Colombia es necesario que las decisiones en el tema educativo en Colombia se conviertan en “políticas de Estado y no de Gobierno porque no puede ser que cada cuatro años estemos haciendo un nuevo experimento para tratar de dar con una solución”. Además, dijo que los gobernantes deben entender que las implementaciones al sistema de educación en el país “se ven con el tiempo, no se puede esperar un efecto inmediato”.

Planteó que es importante darle prioridad no solo a los estudiantes sino a los docentes pues “la calidad de la educación empieza por ellos” y si bien agregó que no es una crítica para los profesores, “sí resulta relevante que los maestros estén preparados como se debe para darle la enseñanza que merecen los alumnos”.

Asimismo dijo que así como se preocupan por los estudiantes “a los profesores no solo hay que pedirles, también pensamos en ellos y en la importancia de dignificar su profesión para que sean los mejores y tengan las mejores condiciones”.

En cuanto a los recursos que usarán para lograr cumplir con las promesas educativas y en general su plan de Gobierno, Segovia aseguró que es prioritario cambiar la estructura política del país para acabar con la corrupción, “para no ir tan lejos la mal llamada ‘mermelada’ le cuesta al país 3 billones de pesos anuales por lo que nosotros no entregaremos cuotas para que cada uno haga lo que quiera”.

Segovia ratificó que si bien en los colegios se resaltan los valores éticos, el reflejo que ven los niños es de un país cargado de conflictos y eso es lo que asimilan. “El poder de cambiar esas cosas es hacer una administración distinta para que la gente se pueda beneficiar distribuyendo los recursos con el fin de ayudar a toda la comunidad”, afirmó.

También criticó fuertemente la reelección asegurando que ha “exacerbado las prácticas” en el tema de presupuestos, dándole prioridad a “proyectos específicos de senadores”, sin saber el destino final del dinero de los colombianos.

Isabel dejó claro que si Enrique Peñalosa llega a ser elegido como presidente, lo primero que se hará será modificar la constitución para eliminar la reelección y planteó como alternativa una extensión en el periodo de mandato.

“Cuando la gente ve que la plata le llega, empieza a apoyar esa administración y así será con Peñalosa”, certificó la candidata.

Para el tema de justicia, dijo que hay que ponerle un orden para que las instancias no se repitan y priorizó la idea de trabajar para la gente con el fin de que el ciudadano común pueda acceder a estos canales sin que sus procesos se demoren más de 7 años en resolver.

Según declaró, es clave el cambio administrativo y una inyección de recursos en el Consejo Superior de la Judicatura. Además, dentro de sus propuestas es modificar la sala disciplinaria para que “se deje de lado la politización de los jueces”.

En torno a la reforma a la salud, criticó el sistema de acuerdo a los resultados en los 8 años de gobierno previos al actual. “Los pacientes y los enfermos no se puede dedicar a hacer trámites para que los atiendan, tenemos que cambiar las estructuras de las EPS en donde se pague de acuerdo a la calidad que prestan en sus servicios”, puntualizó.

Por último, para referenciar la problemática del desempleo, primó la transformación del modelo económico basado en una competencia, apostándole a la innovación, ciencia y tecnología para generar productos, fortaleciendo la industria y que se generen empleos bien calificados y adecuadamente remunerados.