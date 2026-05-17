Sin mindefensa, avanza consejo de seguridad en Villavicencio por asesinato de líderes políticos

Se adelanta en las instalaciones de la Gobernación del Meta un consejo extraordinario de seguridad convocado de urgencia por la gobernadora Rafaela Cortés. La reunión busca evaluar la situación de orden público en el departamento luego del doble homicidio que ha conmocionado a la región: el asesinato de Rogers Devia, exalcalde de Cubarral, y Fabián Cardona, exsecretario de Gobierno de ese mismo municipio.

Ambas víctimas se desempeñaban actualmente como líderes clave en la zona de la campaña política del abogado y candidato Abelardo de la Espriella.

La jornada ha estado marcada por la notable ausencia del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien no asistió al encuentro en la capital del Meta. A pesar del desplante de la cartera de Defensa, la mesa cuenta con la presencia de la cúpula militar y de policía regional, destacando la asistencia de altos mandos de la Fuerza Pública como el Mayor General Erik Rodríguez, jefe de Estado Mayor de Operaciones del Comando General de las Fuerzas Militares, quien lidera la articulación de las estrategias junto a las autoridades civiles.

El asesinato se registró la noche del pasado viernes en una zona rural del municipio de Cubarral. Desde el momento en que se conoció el crimen de Devia y Cardona, las autoridades desplegaron un plan de contingencia.



Recompensa vigente: las autoridades mantienen el ofrecimiento de hasta $50 millones a quien suministre información verídica y oportuna que permita identificar, ubicar y capturar a los responsables materiales e intelectuales de este doble homicidio.

Se prevé que al término de la reunión la Gobernación del Meta y los altos mandos de la Fuerza Pública entreguen un balance oficial con:

